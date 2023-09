Silent Concert dei Tazenda a La Maddalena

La Tazenda Società Cooperativa presenta ECOFESTIVAL: musica e sostenibilità ambientale. La band in Silent Concert il 05 ottobre, alle 19.30.

I prossimi 04 e 05 ottobre sarà “Eco Festival: musica e sostenibilità“. E’ una due giorni evento organizzato dalla Tazenda Società Cooperativa. La manifestazione comprende anche attività extra con percorsi di sensibilizzazione ambientale dedicati ai piccoli alunni dell’istituto “San Vincenzo” di La Maddalena. Si svolgerà negli spazi del Centro Ambientale sito sull’isola di Caprera, una delle gemme più preziose dell’arcipelago del La Maddalena. Il 04 ottobre (h 19.30) si esibirà sul palco il bluesman originario di Osilo Francesco Piu. Il 05 ottobre (h 19.30), invece, toccherà proprio ai Tazenda. I Tazenda lasceranno soprattutto un tangibile (e sostenibile) segno del loro passaggio a La Maddalena. Suoneranno, infatti, alcuni alberi all’Associazione Passu Malu. Alberi che saranno piantumati sull’Isola di Caprera in un luogo indicato dall’Ente Parco.

Un’escursione all’Opera Poggio Rasu

Nei due gironi del festival, con partenza alle 16.30 e ritorno alle ore 19 – Centro Ambientale di Stagnali è in programma anche un’escursione all’Opera Poggio Rasu con le guide dell’Associazione Passu Malu. I partecipanti saranno rapiti dall’imponenza della fortificazione militare, opera che fonde in una perfetta sintesi natura e architettura. Dalla cima della struttura si vede l’arcipelago ad arrivare sino all’isola di Tavolara. Info evento ed escursione: info@tazenda.it e 3441705200 (Mattia); biglietti concerti su circuito mailticket.it.

“ EcoFestival “: Tazenda e sostenibilità ambientale

Il progetto “EcoFestival” si inserisce nel quadro più ampio di attività incentrato appunto sulla sostenibilità ambientale delle produzioni griffate Tazenda. La band conferma così la grande attenzione rivolta al futuro sostenibile della Sardegna, da costruire sulle basi del rispetto per l’ambiente. Attenzione trasformata in arte con un altro straordinario silent concert. Impatto ambientale zero, impatto emotivo devastante. Come dimostrano le performance regalata alla platea sull’Isola dell’Asinara in occasione del festival Pensieri e Parole, all’interno delle Grotte di Nettuno ad Alghero, ospiti del festival Abbabula e recentemente replicato al Parco Naturale di Quartu Sant‘Elena.

Un’esperienza indimenticabile

La due giorni (realizzata grazie al contributo dell’Ente Parco La Maddalena, Fondazione di Sardegna, RAS e Mibact e alla collaborazione con la cooperativa Isule e all’associazione Passu Malu) prevede come detto diverse le iniziative collaterali che consentiranno di scoprire e valorizzare alcuni sentieri dell’Isola di Caprera e il Centro Ambientale di Stagnali, con i suoi tre musei. Coinvolgimento purissimo ed elevato livello di qualità. Sarà un’esperienza indimenticabile, un viaggio tra tutti i brani che hanno fatto la storia dei Tazenda, un viaggio sulle strade del blues in compagnia di Francesco Piu, un cammino di sensibilizzazione amplificato dalla bellezza del paesaggio e dalla potenza della musica.

Aperte le porte del Museo multimediale Andrea Parodi

Durante l'”EcoFestival” sarà possibile visitare gratuitamente il Museo multimediale Andrea Parodi, una delle tante creazioni della Fondazione intitolata nel 2009 alla grande voce del fondatore dei Tazenda e nata per promuoverne immagine, arte e opere. Dove? Negli spazi del Centro Ambientale Stagnali. Sarà presente la Cooperativa Sociale Futura, sensibilMente Onlus, che in un banchetto informativo presenterà il progetto di educazione ambientale “I ragazzi dal pollice verde”.