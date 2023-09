Sassari: Sequestrati 250 Articoli Per La Casa Non Sicuri

Nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza prodotti disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, sono stati sequestrati, in 2 negozi in franchising di un noto marchio di articoli per la casa, numerosi prodotti non sicuri, ossia privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare, in due distinti interventi svolti a Olbia e ad Alghero, sono stati individuati decine di articoli esposti in vetrina privi delle previste indicazioni relative ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione.

Nel corso dei controlli, è stata rilevata, altresì, l’assenza della marcatura “CE”, che dimostra la rispondenza dell’articolo a tutti i requisiti essenziali di sicurezza ed il rispetto di tutte le procedure di conformità, secondo quanto indicato dalle vigenti normative. L’attività di servizio svolta ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo complessivamente 249 pezzi, unitamente ai rispettivi imballaggi, e di segnalare i titolari degli esercizi commerciali alla competente Camera di Commercio, per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da 516,00 euro a 25.823,00 euro.

L’attività ispettiva, condotta dai finanzieri del Gruppo di Olbia e della Compagnia di Alghero, testimonia l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nell’azione di prevenzione e repressione alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole del mercato.