“Santarcangelo c’è”, la buona tavola per le popolazioni alluvionate 

Mentre il menù completo resta una sorpresa che i partecipanti potranno scoprire direttamente la sera di martedì 12 settembre, gli organizzatori – Comune di Santarcangelo, Consulta del Volontariato, Summertrade, Pro Loco, Città Viva Santarcangelo e Brigata del Diavolo – rendono note fin da ora per le modalità di svolgimento della cena.

Una volta preso posto a tavola, infatti, antipasti, primi, secondi, dolci e vini di qualità, potranno essere gustati liberamente in modalità buffet, senza limitazioni. Sarà così possibile provare tutte le proposte di un menù che si preannuncia particolarmente ricco, grazie alla partecipazione di dieci chef, undici ristoranti, pizzerie, rosticcerie e oltre trenta attività economiche tra aziende agricole, panetterie, alimentari, gelaterie, bar e altre ancora.

La cena avrà inizio alle ore 19, mentre alle 21,30 è in programma il concerto del gruppo punk rock e folk Lennon Kelly di Sorrivoli, altra città colpita dalle alluvioni dello scorso maggio. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della serata, nel frattempo, è stata predisposta l’ordinanza che vieta il transito e la sosta in via di Piazza Ganganelli – nel tratto compreso tra le vie Pascoli e Dante Di Nanni – dalle ore 7 di martedì 12 settembre all’1 di mercoledì 13.