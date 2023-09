Samuele Cassibba afferra il podio assoluto

Samuele Cassibba afferra il podio assoluto a Iglesias Sant’Angelo

ll driver ragusano dell’ateneo su Nova Proto Synergy V8 2000 ottiene tutte le conferme cercate in terra sarda. Il TIVM rimane nel mirino.

Comiso, 24 Settembre 2023. Samuele Cassibba su Nova Proto Synergy V8 ha centrato l’obiettivo di salire sul podio alla 32^ Iglesias Sant’Angelo, penultimo round di Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud su un percorso molto impegnativo dove ha gareggiato solo una volta tanti anni fa.

Gara 1 da incorniciare nella quale il distacco dalla vetta è stato di soli 0.65. Ottima la risposta della vettura anche in Gara 2 chiusa sempre al terzo posto, sebbene qualche sbavatura abbia compromesso ulteriori ambizioni.

“Una minima imperfezione si paga cara” – ha dichiarato Cassibba – “Sono entusiasta della risposta dell’auto, meno della mancata occasione di punteggio pieno. Il regolamento che prevede lo scarto di alcune gare in cui ho ottenuto ottimi piazzamenti, mi renderà difficile il finale di campionato. Diventa ora fondamentale la gara di casa, che sarà pure valida per il Campionato Siciliano dove sono attualmente leader. L’emozione sarà raddoppiata dalla presenza dei familiari e del pubblico amico che seguiranno la sfida con la passione e vicinanza che hanno dimostrato per tutta la stagione”-.

Appuntamento alla 66^ Salita dei Monti Iblei dal 29 Settembre al 1 di Ottobre.