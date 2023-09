Rotary Thiesi Bonorva e Pozzomaggiore 4 tv al centro dialisi Rotary Thiesi Bonorva e Pozzomaggiore 4 tv al centro dialisi,Il Rotary Club di Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore ha donato 4 televisori LCD al centro dialisi dell’ospedale civile di Thiesi, per permettere ai pazienti di trascorrere in serenità le lunghe ore che devono dedicare alle sedute per le cure necessarie

Quattro nuovi televisori a cristalli liquidi sono stati piazzati nella sala dialisi dell’ospedale civile di Thiesi, per permettere ai pazienti di trascorre in serenità le lunghe ore che settimanalmente devono trascorre nella struttura per le cure necessarie. La struttura complessa di nefrologia e dialisi gestita dalla Asl di Sassari, grazie al costante lavoro delle dottoresse Maria Cossu e Giovanna Pisanu, delle infermiere Luisa Usai e Virginia Areste, dell’ausiliaria Giovanna Serusi e dell’operatrice socio sanitaria Antonella Dente, accoglie infatti per tre volte alla settimana sei persone, che devono sottoporsi ogni volta ad una seduta di quattro ore. Una di loro lo fa ormai da più di vent’anni.

La donazione arriva dal Rotary Club di Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore, che in questo modo ha raccolto una richiesta che arrivava direttamente dal territorio, dando piena attuazione non solo al motto rotariano “servire al di sopra di ogni interesse personale”, ma anche a quello dell’anno in corso, che è “creiamo speranza nel mondo”. advertisement

I quattro apparecchi, già in funzione dall’inizio dell’estate, sono stati oggi “consegnati ufficialmente” all’azienda sanitaria da una delegazione del Rotary guidata dal presidente Antonio Spada ed il segretario Giuseppe Calaresu, nel corso di una breve ma sentita cerimonia celebrata da Dom Luigi Tiana, abate di San Pietro di Sorres, alla quale hanno preso parte, oltre al personale della struttura, anche l’assessore regionale alla finanza Aldo Salaris, i sindaci di Thiesi e Bonnanaro Gianfranco Soletta e Giovanni Antonio Carta e diversi altre autorità del territorio.

“Siamo una delle organizzazioni più antiche ed importanti al mondo nel campo del volontariato – ha spiegato Antonio Spada, presidente del Rotary Club Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore – e ogni club nel suo piccolo cerca di fare del suo meglio per alleviare le sofferenze delle persone”. Rotary Thiesi Bonorva e Pozzomaggiore 4 tv al centro dialisi “Questo è la collaborazione ed integrazione che vogliamo fra istituzioni e associazionismo per il bene dei territori – ha aggiunto Aldo Salaris, assessore regionale alle finanze – soprattutto quando si rivolge alla prima e necessaria funzione, che è quella del benessere per tutti noi”. “Una donazione importante – ci tiene ha sottolineare Giovanna Pisanu, direttrice facente funzioni della struttura complessa nefrologia e dialisi della Asl di Sassari – perché durante le tante ore che devono trascorrere qui aiuta i nostri pazienti a passare il tempo e ad abbattere un po’ la monotonia”. “Questa struttura è nata nel 2006 – spiega la fondatrice Maria Cossu – ed è stata fortemente voluta da noi ed i pazienti del territorio, che prima erano costretti ad andare a Sassari o a Ozieri, ovviamente accompagnati dai parenti, perché al termine del trattamento non sono in grado di guidare. In questo momento è penalizzata dalla carenza di medici e personale, ed apre solo tre giorni alla settimana anziché sei, ma speriamo che in un futuro prossimo possa tornare a lavorare a pieno ritmo”.

Il Rotary internazional, fondato nel 1905 da Paul Harris, conta 1 milione e 200mila rotariane e rotariani in tutto il mondo suddivisi in 33mila club, che sono il braccio operativo sui territori. I soci in Italia sono attualmente 40mila