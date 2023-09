Roma non dimentica Fabrizio Ceruso. Saluti dal Circolo

Corteo e manifestazione ieri sulla via Tiburtina, fino alla lapide nel quartiere di San Basilio, organizzato dai movimenti di lotta per la casa, in ricordo di Fabrizio Ceruso, rimasto ucciso da un colpo di pistola l’8 settembre del 1974, quando tra le strade di San Basilio scoppiarono disordini a seguito di sgomberi nelle case popolari.

Molto sentita la manifestazione di ieri pomeriggio, dei Movimento di lotta per la casa e dei sindacati di base. Il caldo e il sole a picco non hanno impedito alle oltre 2.000 persone di sfilare tra striscioni che chiedono giustizia sociale e casa per tutti e tutte.

Non sono mancati slogan contro il governo Meloni e contro l’amministrazione capitolina …link:

