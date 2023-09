PALERMO (ITALPRESS) – “La famiglia è al centro di tutti i provvedimenti che ha preso il governo e non solo della mia attività: difenderla non significa concentrarsi solo sulla natalità, ma farne il riferimento essenziale dell’azione di governo”. Lo sottolinea il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella a margine della convention “L’Italia vincente” all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

