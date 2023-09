Terranostra – Campagna Amica: Ristorante ‘Sa Mandra’ Di Alghero Entra Nella ‘Guida Michelin’: Importante Riconoscimento Per Il Cibo Di Qualità E I Prelibati Piatti Degli Agrichef Coldiretti

“Situato all’interno dell’azienda agrituristica Sa Mandra, questo ristorante vi permetterà di scoprire e apprezzare uno dei prodotti simbolo della Sardegna: il maialino arrosto. Il menu si basa, infatti, su questo classico davvero delizioso”.

Con queste parole la Guida Michelin, storico punto di riferimento per la ristorazione di qualità nel mondo e una delle guide più prestigiose a livello internazionale, descrive il ristorante Sa Mandra di Alghero.

L’attività guidata da Maria Grazia Murrocu e famiglia, associata a Terranostra e Campagna Amica di Coldiretti Sardegna, è stata inserita nella prossima edizione della “Guida Rossa” grazie agli ottimi cibi e pietanze cucinate con sapienza dagli chef del ristorante, già molto apprezzato dai clienti.

Ristorante ‘Sa Mandra’ Di Alghero Entra Nella ‘Guida Michelin’

Guida

“Dopo esservi accomodati, vi verrà servita una serie di portate e assaggini, tutti basati sull’ingrediente principale – continua la Guida – assicuratevi di arrivare presto e di assistere alla cottura: i proprietari saranno lieti di spiegarvi la procedura nei minimi dettagli.

Camere disponibili per pernottamento”, concludono nella presentazione della struttura. Quest’anno proprio la casa editrice francese ha scelto di rivelare gradualmente i nomi dei ristoranti che faranno parte della prestigiosa Guida Rossa. Dopo l’annuncio iniziale avvenuto lo scorso agosto, sono stati aggiunti altri 24 ristoranti alla lista di settembre. Tra le due nuove aggiunte sarde, spicca l’Agriturismo Sa Mandra di Alghero.

Sa Mandra

“Un sentito grazie a tutti i nostri collaboratori, a tutti coloro che ci onorano della loro presenza e che ci stimolano, ci sollecitano a perseguire obiettivi e risultati inattesi, a volte insperati, come quello di figurare sulle pagine di importanti Guide – dice Maria Grazia Murrocu – con grande orgoglio quest’anno siamo stati selezionati tra le eccellenze sarde della Guida Michelin 2023.

Agli ispettori e alla Guida va la nostra particolare e sentita gratitudine per il prestigioso riconoscimento – conclude – c’è chi dice che il cibo sia il carburante del mondo e chi dice che sia, a volte abbondanza e altre carestia.

A Sa Mandra il cibo è soprattutto condivisione perché non ci sediamo a tavola per mangiare e bere, ma per mangiare e bere insieme, con chi con noi lavora e con chi ci sceglie ogni giorno”.

Terranostra

“Il riconoscimento del ristorante Sa Mandra come eccellenza della ristorazione internazionale, in una delle guide più prestigiose in Italia e nel mondo, conferma una volta di più la qualità dei nostri prodotti e il grande valore degli Agrichef di Terranostra Campagna Amica – commenta il presidente Simone Ciferni – i prodotti a chilometro zero e della nostra tradizione sono vere e proprie prelibatezze del Made in Italy e quando sono presentati in piatti di alta ristorazione diventano anche un ulteriore mezzo di diffusione del buon cibo sardo nel mondo”.

Un plauso al riconoscimento arriva anche dalla coordinatrice regionale di Terranostra, Maria Gina Ledda:

“Questa notizia conferma quanto sia importante il lavoro di Terranostra nella certificazione degli agriturismo di qualità – sottolinea – grazie anche ai percorsi di formazione che l’associazione mette in campo costantemente gli agrichef e agrihost sono diventati punto di riferimento per la ristorazione regionale e nazionale”.