Rifiuti accatastati in largo Sperlonga, la denuncia dell’Italia dei Diritti



Il movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro segnala ancora degrado per le strade romane portandoci sulla via Cassia in largo Sperlonga dove la spazzatura ingombrante la fa da padrone



Roma 11 settembre 2023: Italia dei Diritti torna a parlare di rifiuti abbandonati nelle zone di Roma grazie alla segnalazione della responsabile per il XV° Municipio Irene Pastore che ci porta in largo Sperlonga sulla via Cassia:” Sono anni che questa piazza viene segnalata per fenomeni di degrado di varia natura. La situazione odierna , da un nostro sopralluogo , ha rilevato condizioni che le foto basterebbero a commentare. Materassi, copertoni di automobile e pezzi di mobilio accatastati nell’area prospiciente la fermata del capolinea degli autobus. Un cumulo di rifiuti ingombranti sversati sulla piazza bene in vista come fosse cosa normale in attesa di essere ritirati dagli operatori AMA; ma questa – conclude Irene Pastore – ancora una volta risulta assente”.

Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano del movimento e responsabile nazionale per la Politica Interna commenta:” Ancora una volta siamo a segnalare cumuli di rifiuti a Roma. Questa volta la nostra Irene Pastore responsabile IdD per il XV° Municipio di Roma nell’ambito dell’operazione SPQR ( Sono Perenni Questi Rifiuti ) lanciata dal nostro movimento, documenta la situazione di degrado che si è creata a largo Sperlonga, una montagna di rifiuti che tutti vedono tranne chi deve intervenire per rimuoverla. E’ sbagliato – conclude Spinelli – dire che questa amministrazione sia la peggiore degli ultimi anni?”.

