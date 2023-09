Riapertura iscrizioni al Conservatorio “Canepa”

Iscrizioni anno accademico 2023-2024, riapertura straordinaria

Sarà possibile formalizzare la procedura fino al 10 settembre

Riaprono le iscrizioni all’anno accademico 2023-2024 del Conservatorio statale di musica “Luigi Canepa” di Sassari. I termini sono stati straordinariamente riaperti per venire incontro alle richieste degli aspiranti allievi che non hanno potuto completare l’iscrizione entro la scadenza del 21 luglio.

Potranno essere presentate le domande di ammissione ai corsi accademici di I e II livello, ai corsi propedeutici e ai laboratori di avvio alla pratica strumentale. Per dettagli, istruzioni e assistenza sulla procedura è possibile consultare il sito www.conservatorio.sassari.it.

L’offerta formativa

L’offerta formativa del “Canepa” per il prossimo anno accademico comprende sessanta corsi di laurea tra trienni e bienni e due importanti novità, i corsi triennali di Flauto dolce e Violino barocco.

I percorsi avviati dal Conservatorio sassarese sono finalizzati alla formazione di professionisti della musica (cantanti, strumentisti, direttori di ensemble musicali, compositori, musicisti jazz), di esperti nell’impiego delle moderne tecnologie di ripresa e trattamento del suono e di docenti.

È possibile la contemporanea iscrizione al Conservatorio e all’Università oppure a due diversi corsi accademici del Conservatorio, a condizione che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

Rimane comunque la possibilità, per studenti universitari e liceali, lavoratori e altre tipologie di iscritti di frequentare part time: in questo caso lo studente può ripartire in due anni i programmi di studio e la frequenza previsti dal proprio corso per ciascuna annualità, versando le tasse in misura proporzionale all’impegno.

La frequenza ai corsi accademici del Conservatorio dà diritto a tutti i benefici che per gli studenti universitari prevede l’ERSU come la Casa dello studente, mensa, attività sportive, borse di studio.

Gli studenti iscritti ai corsi accademici possono inoltre scegliere di frequentare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+.

Corsi propedeutici e laboratori di avvio alla pratica strumentale

L’offerta formativa del Canepa prevede inoltre la possibilità di frequentare i corsi propedeutici, della durata massima di tre anni, istituiti di recente con l’obiettivo di consentire, a quanti ancora non possiedono tutti i requisiti d’accesso ai corsi accademici di primo livello, di completare in modo adeguato la propria formazione.

È infine possibile l’iscrizione ai laboratori di avvio alla pratica strumentale, finalizzati alla formazione dei primi anni di studio di uno strumento musicale, con l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per l’accesso ai corsi propedeutici.

L’offerta formativa dei laboratori è riservata esclusivamente alle specialità strumentali che non figurano – o che sono presenti ma in misura non adeguata – tra quelle attivate nelle scuole medie a indirizzo musicale del nostro territorio.