Red Valley Festival 2024 all’Olbia Arena

Torna anche la prossima estate la manifestazione musicale più importante del periodo di Ferragosto in Italia: quattro serate con gli artisti nazionali e internazionali del momento sul grande palco dell’Olbia Arena

Dopo il successo da oltre 105 mila presenze di quest’estate per la settima edizione della manifestazione, tenuta presso l’Olbia Arena (Olbia, SS), il Red Valley Festival è confermato anche per il 2024, con tante novità in arrivo nei prossimi mesi.

L’ottava edizione della nota kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che negli anni ha attirato in Sardegna oltre 200 mila persone da tutta la penisola e dall’estero, si svolgerà sempre durante il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena. La grande area per concerti è poco distante dal centro città ed è già ben collaudata durante le ultime due edizioni del Red Valley. Durante gli eventi sono infatti state ospitate tra le 20 e le 30 mila persone a serata.

Le serate

Dal 14 al 17 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale, i cui primi nomi verranno annunciati dagli organizzatori del festival durante il corso dei prossimi mesi.

Per permettere ai più appassionati di assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, lunedì 4 settembre alle 14:00 apriranno le vendite dei primi biglietti Festival Full Pass – Prime, abbonamenti acquistabili a un prezzo speciale per vivere tutte le date di uno degli eventi principali della prossima estate in Italia.

I biglietti

I titoli d’accesso si potranno acquistare online sul sito ufficiale del Festival, dove prossimamente verranno comunicate anche tutte le informazioni utili per partecipare all’evento, in attesa di scoprire la line-up dell’ottava edizione del Red Valley.

