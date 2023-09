Raccolta solidale di materiale scolastico 2023

Sono tre le iniziative in programma. La raccolta solidale di materiale scolastico ha infatti l’obiettivo di supportare le famiglie bisognose di Cagliari e hinterland, Quartu Sant’Elena e Monserrato. Mira infatti a garantire agli studenti un sereno rientro a scuola, avendo a disposizione tutto o parte dell’occorrente!

Sabatoe domenica, dalle 9 alle 12,30, presso il centro commerciale La Plaia , in viale La Plaia n. 15 a, in collaborazione con l’ Associazione Amici di Fra Lorenzo e il Coordinamento Presidenti Consiglio di Circolo e di Istituto della Sardegna.

Domenica 10 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso il Carrefour , in viale Marconi a Quartu Sant’Elena. L’iniziativa vedrà infatti i l patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena e in collaborazione con il Coordinamento Presidenti Consiglio di Circolo e di Istituto della Sardegna.

Giovedì 14 settembre, dalle 9 alle 12, presso l’Istituto comprensivo Monserrato 1-2 “A. La Marmora”, Scuola secondaria di 1° grado, in via Argentina a Monserrato, in collaborazione con la Scuola e il Coordinamento Presidenti Consiglio di Circolo e di Istituto della Sardegna.