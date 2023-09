Quali sono le principali insicurezze degli italiani quando acquistano articoli di moda?

Gli eventi che ci cambiano la vita e il loro impatto sul nostro corpo

La vita, e i singoli eventi che la compongono, possono avere un impatto significativo sul nostro corpo, spesso portando a cambiamenti che possono influire in modo negativo sulla propria visione di sé.

Da un incidente d’auto che ci ha tenuti a letto per mesi ai cambiamenti ormonali legati all’invecchiamento, sono diverse le situazioni che possono contribuire a generare insicurezze nel proprio corpo.

In ogni momento occorre adattarsi sia ai propri stati d’animo, sia alle scelte riguardanti l’abbigliamento, in base alle proprie esigenze e al proprio stile. Per le donne, i 3 principali avvenimenti che hanno avuto un impatto negativo sul come vedono il proprio corpo sono la menopausa, la gravidanza e la pubertà, momenti della vita non correlati né influenzati direttamente da noi stesse o dalle nostre scelte. Per gli uomini, invece, vengono per primi una malattia grave o un trauma, la comparsa dei capelli bianchi e la pubertà.

E quando STILEO ha chiesto cosa fosse successo al loro corpo in seguito a questa fase della vita, la risposta dominante per entrambi i sessi è stata che erano ingrassati (il 43% delle donne e il 41% degli uomini), un cambiamento che ha influenzato sia la loro percezione del corpo sia i loro acquisti di moda.