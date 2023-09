“Un provvedimento indecente”: Leal notifica il ricorso al TAR contro l’abbattimento di F36

Il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l’ordinanza di abbattimento dell’esemplare. La Lega antivivisezionista lombarda passa al contrattacco e annuncia la decisione di notificare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento contro “questa assurda condanna a morte”

“F36 non è mai stata problematica e non ha mai commesso aggressioni. Si è resa responsabile di un falso attacco lo scorso 30 luglio, quando due escursionisti l’avevano colta di sorpresa mentre dormiva con il suo cucciolo. In data 6 agosto si stava per avvicinare a una coppia che l’aveva messa in fuga gridando e agitando i bastoncini da trekking”, dichiara Gian Marco Prampolini, presidente Leal.

“Ci auguriamo che il TAR possa accogliere il nostro ricorso e salvare la vita a F36”

La figura apicale della Lega antivivisezionista lombarda ha inoltre aggiunto che: “Nel decreto si giustifica il prelievo e l’uccisione di F36 con la motivazione che al Casteller non vi è spazio disponibile per altri orsi e che si vogliono evitare rischi di future aggressioni.

Si esclude inoltre che il radiocollare possa servire a prevenire le intenzioni del plantigrado che, secondo Fugatti, ha le ore contate. I nostri legali stanno provvedendo a notificare il ricorso al TAR di Trento contro questa assurda condanna a morte.

Se confermato il sospetto che è già stata radiocollarata, sarà facile raggiungerla ed ucciderla. Ci auguriamo che il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento possa accogliere il nostro ricorso e salvare la vita a F36.

Opacità e strategie per cercare di uccidere più orsi e lupi possibile stanno caratterizzando l’azione della Giunta guidata da Fugatti, probabilmente quella con aspirazioni maggiormente stragiste nei confronti della fauna selvatica che il Trentino abbia mai avuto ad oggi”.

