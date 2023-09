Presentazione de L’uomo che guardava la montagna di Massimo Calvi (San Paolo)

L’uomo che guardava la montagna di Massimo Calvi (San Paolo) – appuntamento giovedì 28 settembre, ore 18 presso The Art Company Como (Via Borgovico 163, Como).

La Casa della Poesia di Como, I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, organizzano in collaborazione con The Art Company Como, la presentazione del volume “L’uomo che guardava la montagna” di Massimo Calvi (San Paolo), giovedì 28 settembre, ore 18, presso The Art Company Como (Via Borgovico 163, Como). Dialogano con l’autore Laura Garavaglia (Presidente della Casa della Poesia di Como) e Elisabetta Broli (giornalista).

Un uomo alla fine dei suoi giorni chiede di essere portato a trascorrere il tempo che gli resta davanti alla montagna a cui è legato. Cosa cerca l’uomo? E cosa rappresenta la montagna? Una storia che si dipana in dodici giorni (più uno), un viaggio interiore alla ricerca di sé stessi. Non una fuga dalla realtà, ma un ritorno a casa. La montagna è un’occasione per parlare della madre, del padre, di Dio, dell’amore, della formazione dei figli, del desiderio, del rapporto con la natura, del cammino nella vita. Un romanzo poetico costruito attorno agli elementi che caratterizzano la montagna e diventano, di volta in volta, strumento per costruire un’appartenenza, offrire spunti di meditazione, si fanno memoria o carne. Il libro ha vinto il Premio Europa in versi e in prosa nella sezione narrativa edita.

Massimo Calvi è caporedattore all’ufficio centrale e editorialista di Avvenire. Ha pubblicato saggi a tema economico e sociale: Operatore non profit (Mondadori, 1998); Sorella Banca (Monti, 2000); Capire la crisi(Rubbettino, 2012). L’Uomo che guardava la montagna è la sua prima “escursione” letteraria.

