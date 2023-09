Poste Italiane: emissione di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati alle Radici del Made in Italy

Poste Italiane comunica che oggi 15 settembre 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicati alle Radici del Made in Italy: la Bottega del Verrocchio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Ghirlandaio, Botticini, Signorelli – nel 500° anniversario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari di foglietti pari a un milioneduecentomilaventiquattro francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Foglietto:

Raffigura un particolare del piazzale delle Gallerie degli Uffizi, con il caratteristico loggiato del palazzo che ospita lo storico Museo, quale ideale trait d’union tra le due colonne dei sei francobolli; a tappeto il fondino è costellato da elementi grafici decorativi.

Completano il foglietto le legende “ RADICI DEL MADE IN ITALY” e “GALLERIE DEGLI UFFIZI – FIRENZE”.

Francobolli:

i sei francobolli, disposti in verticale su due colonne, riproducono, ognuno, un’opera dei pittori, a cui la serie è dedicata. Prima colonna, dall’alto in basso.

La Bottega del Verrocchio: Battesimo di Cristo.

Botticelli: Ritratto d’uomo.

Leonardo da Vinci: Studio per una Maddalena.

Seconda colonna, dall’alto in basso.

Ghirlandaio: Adorazione dei Magi.

Botticini: Tobiolo e i tre arcangeli.

Signorelli: Allegoria della Fecondità e dell’Abbondanza.

Completano i francobolli le rispettive legende: “BOTTEGA DEL VERROCCHIO” “BATTESIMO DI CRISTO”; “SANDRO BOTTICELLI” “RITRATTO D’UOMO”; “LEONARDO DA VINCI” “ STUDIO PER UNA MADDALENA”; “GHIRLANDAIO” “ADORAZIONE DEI MAGI”; “FRANCESCO BOTTICINI” “TOBIOLO E I TRE ARCANGELI”; “LUCA SIGNORELLI” “ALLEGORIA DELLA FECONDITA’ E DELL’ABBONDANZA” “500 ANN DALLA SCOMPARSA”, la legenda comune “GALLERIE DEGLI UFFIZI – FIRENZE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Galleria degli Uffizi (FI).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il foglietto, sei cartoline affrancate e annullate e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.