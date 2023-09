Orsi. In Trentino La Politica Repressiva, Nell’Appennino Centrale Il Progetto Finanziato Dall’Ue Life Bear-Smart Corridors Promuove La Convivenza

Convivenza con gli orsi. Territori a confronto. A fronte della “politica di repressione” della Provincia autonoma di Trento nei confronti dei grandi carnivori, al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è in atto un progetto finanziato dall’Unione europea, Life Bear-Smart Corridors, che mira a favorire l’espansione della popolazione di orso bruno marsicano nell’Italia centrale attraverso lo sviluppo di “corridoi di coesistenza”, dove le comunità locali potranno imparare a vivere in armonia con questa preziosa specie.

Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), presente nelle aule dei tribunali a difesa degli orsi del Trentino e fautrice di buone pratiche per la serena convivenza uomo-grandi carnivori.

«LIFE Bear-Smart Corridors, promosso da Rewilding Apennines Ets, si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni degli orsi marsicani nei corridoi di dispersione critici», spiega l’Oipa.

«Questi corridoi collegheranno i parchi nazionali e permetterà agli orsi di espandere il loro raggio d’azione verso nuove aree. Attraverso i “corridoi di coesistenza” le comunità locali impareranno a vivere accanto ai plantigradi».

In questi territori sarà adottato il modello Bear Smart Community, o Comunità a misura d’orso, che incoraggia la cooperazione tra le comunità locali, le aziende e gli individui per prevenire i conflitti tra gli orsi e gli esseri umani e per favorire la pacifica convivenza nei territori vitali per entrambi.

Si punta da una parte a rimuovere qualsiasi fonte d’attrazione degli orsi nelle aree urbane, dall’altra a sostenere le imprese “basate sulla natura” nelle aree dei corridoi e nelle loro vicinanze così aumentando, tra i residenti e i turisti, la consapevolezza di come sia possibile la coesistenza con questi magnifici animali.