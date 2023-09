Omceoss, Addis: “Piu’ Scuole, Piu’ Possibilita’ Di Cure”

“Esprimo la più grande soddisfazione per il decreto del 14 settembre 2023 della direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del M.I.U.R che riporta a Sassari le Scuole di Specializzazione di Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica e Geriatria. Una notizia importante, frutto di un grande lavoro dell’Università per riconquistare le Scuole perse negli anni e i cui effetti, in tempi di crisi assistenziale come questo si fanno sentire. Ora e’ necessario continuare la lotta per recuperare quanto perso nel tempo: Pediatria e Neonatologia, Dermatologia, Neurologia. Occorre uno sforzo comune di tutti i soggetti in campo. Lo dobbiamo ai nostri laureati i Medicina e Chirurgia e soprattutto ai Cittadini che chiedono sempre di più risposte ai bisogni di salute”.

Nicola Addis

advertisement

Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari