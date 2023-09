Mostra “Premio Vittorio Inzaina” – Telti (SS)

Venerdì 8 e sabato 9 Telti Ricorda Vittorio Inzaina

Ore 20,30 – Biblioteca Comunale- Telti – Ingresso libero

La memoria va alimentata e sostenuta, per questo motivo in occasione della prima edizione del “Premio Vittorio Inzaina” il comune di Telti ha organizzato anche una mostra dedicata all’illustre concittadino.

La mostra

Ritagli di giornale, fotografie, riconoscimenti, premi e oggetti che raccontano la storia artistica di un uomo semplice, dotato di un talento inatteso, che ha vissuto una fase storica del nostro paese, diventando l’idolo delle folle, la voce che vincendo il Festival di Castrocaro nel 1964, ottenne il diritto di partecipare al Festival di Sanremo del 1965 con il brano Si vedrà, in coppia con il gruppo pop malgascio Les Surfs, raggiungendo la finale.

Per lui si aprirono porte inattese, fu il primo cantante sardo a salire sul palco di Sanremo. La mostra sarà aperta al pubblico durante le serate del Premio Inzaina, dalle ore 20,30 presso i locali della Biblioteca comunale, con ingresso libero.

La master Class

Sabato 9 settembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso l’aula magna della scuola media di Telti Ciro Barbato , direttore artistico di Casa San Remo, pianista e compositore,direttore d’orchestra in molti spettacoli televisivi in Italia e all’estero, pianista e docente in orchestrazione e arrangiamento per diverse università italiane e straniere, curatore di progetti discografici per molti giovani artisti, terrà una Master Class riservata ai 17 concorrenti

La Funky Jazz orchestra

La Funky Jazz Orchestra diretta dal M° Antonio Meloni sabato 9 settembre accompagnerà la voce solista di Luciano Meloni nella fase di apertura e chiusura della serata.

Premio Isola In…cantata

La serata del 9 settembre sarà arricchita dalla seconda edizione del Premio Isola In…cantata “ attribuito ai Bertas. Sul palco i musicisti sassaresi riceveranno il riconoscimento dalle mani del Sindaco Vittorio Pinducciu e dell’Assessore Matteo Sanna. Il premio lo scorso anno aveva riconosciuto i meriti non solo artistici, di Piero Marras.

Il Premio è finanziato dalla Regione Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, guidato dall’assessore Andrea Biancareddu, dal Comune di Telti, assessorato turismo, spettacolo e commercio guidato dall’assessore Matteo Sanna, in collaborazione della Pro Loco di Telti , con il patrocinio del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Alleata preziosa è la famiglia di Vittorio Inzaina, che ha accolto l’appuntamento con grande entusiasmo.