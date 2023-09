Migranti, Schifani “Regione Siciliana sta facendo tutto il possibile”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione sta facendo di tutto per sostenere le esigenze sanitarie e di mobilità che l’emergenza migranti sta richiedendo. Stanotte abbiamo impegnato 14 mezzi dell’Ast e di privati che stanno collaborando con grande senso istituzionale con il Governo regionale. A questo impegno non ci sottrarremo, anche se ci sono competenze che non sono nostre ma la leale cooperazione da parte della regione non è stata mai messa in discussione e continuerà sempre”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo al congresso regionale della DC, tenutosi a Palermo.

