STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo critici rispetto a questo accordo perché replica quanto già accaduto in passato con la Turchia; il governo tunisino non rispetta i diritti fondamentali, non rispetta i principi dello stato di diritto, la democrazia, tutti quei principi fondanti dell’Unione europea”. Lo ha detto l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara a margine del dibattito sul memorandum di intesa tra Unione europea e Tunisia.

