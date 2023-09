“Mi Chiedo Cosa Non Va”

“Mi Chiedo Cosa Non Va”, Il brillante cantautore pugliese pubblica su tutte le piattaforme digitali accompagnato dal videoclip visual un nuovo coinvolgente inedito che racconta di una relazione tossica

V3N3R3 pubblica su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 1 settembre, “MI CHIEDO COSA NON VA”, il suo nuovo singolo pubblicato per Sputnik Music Group.

Dopo le sue apprezzatissime release, “Proud Of Me” e “Food N’ Drinks”, e in seguito alla sua selezione per la “Programmazione Puglia Sounds Records 2023”, il talentuoso artista pugliese torna con un inedito che apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico e che anticipa il suo album, “Il Diario Di Un Suicida”, previsto in uscita il 13 ottobre.

“MI CHIEDO COSA NON VA” si presenta come un brano dall’attitudine introspettiva e dalla forte spinta liberatoria che racconta di una relazione tossica. Con sguardo disilluso V3N3R3 descrive le malsane dinamiche relazionali della coppia e lascia emergere l’impossibilità della vittima di sottrarsi dal suo carnefice in un continuo ciclo di violenza psicologica. Il piglio scanzonato della strofa lascia ben presto il passo alla violenta carica emotiva dell’inciso che esprime, nitidamente, le conseguenze devastanti del rapporto disfunzionale sull’interiorità del protagonista.

Il videoclip visual del brano, diretto da Lorenzo Negro, grazie ad un look and feel scuro che evoca il senso di solitudine e alle sequenze reiterate che richiamano la condizione di trovarsi in un tunnel senza uscite, arricchisce la dualità dello stato d’animo descritto dalla narrazione contrapponendosi alle tinte del sound del beat.

La coinvolgente produzione ad opera dello stesso V3N3R3 esalta l’inconfondibile timbro vocale attraverso cui l’artista riesce a trovare le giuste corde interpretative per trasmettere le sua poetica ispirata e per trasportare l’ascoltatore, fin dal primo ascolto, nel suo ricco e suggestivo immaginario.

“MI CHIEDO COSA NON VA” rappresenta, così, un tassello che apre una nuova fase del progetto del brillante cantautore pugliese, un brano capace di oltrepassare le etichette di genere e che potrà soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.

CREDITS

Artista: V3N3R3

Produzione: V3N3R3

Regia: Lorenzo Negro

Editing Video: Lorenzo Resta

Label: Sputnik Music Group

Powered by: Programmazione Puglia Sounds Records 2023

BIO

-V3N3R3, al secolo Lorenzo Negro, è un cantautore pugliese. Debutta come professionista con la sua partecipazione a X-FACTOR 2020 dove presenta con i brani “Food & Drinks” e “V3N3R3 house”. Le due release ottengono un’ottima accoglienza dal grande pubblico aprendogli le porte per “CASA SANREMO – Writers”, competizione che, nel 2022, lo vede tra i finalisti e tra gli artisti più apprezzati dalla critica dell’edizione. Partecipa, inoltre, a Sanremo Giovani arrivando fino alle fasi finali della selezione e, durante il 2023, viene selezionato per la “Programmazione Puglia Sounds Records 2023”.

Il primo settembre 2023 pubblica il suo inedito, “Mi Chiedo Cosa Non Va”, che rappresenta il primo estratto del suo nuovo album, “Il Diario Di Un Suicida”, previsto in uscita il 13 ottobre per Sputnik Music Group.