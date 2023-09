Max Reger e Richard Strauss ai Mercoledì del Conservatorio di Sassari

I lieder di Max Reger e Richard Strauss sono al centro del prossimo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, il 13 settembre alle 19 nella sala Sassu del “Canepa”, in piazzale Cappuccini a Sassari. A interpretare le “canzoni” dei due compositori tedeschi saranno il soprano Claudia Spiga, laureata con lode in Canto all’istituto sassarese, e la pianista Caterina Careddu, attualmente iscritta al corso accademico di II livello a Sassari. L’appuntamento è come sempre libero e gratuito.