Manu Invisibile colora la “pediatria” dell’ospedale di Oristano

L’artista lavorerà per tutta la settimana nella sala d’aspetto del reparto

ORISTANO, 5 SETTEMBRE 2023 – Stamattina ha iniziato a lavorare con i suoi pennelli. Intanto uno sfondo blu, sul quale presto prenderà forma un grande acquario cromatico. Tanti pesci colorati per trasmettere gioia e serenità ai piccoli pazienti.

Il noto artista Manu Invisibile sarà impegnato per una settimana a realizzare la sua ultima opera nella sala d’attesa del reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, diretto dalla dottoressa Enrica Paderi.

Un’iniziativa sostenuta da Patrick Abbate, leader del gruppo Patrick&Friends, da sua moglie Staley Abbate e dall’associazione “Belle Donne” di Oristano, presieduta da Maria Cadeddu, che rientra in un progetto più ampio di creazione di un percorso visivo-sensoriale al fine di facilitare l’accoglienza dei piccoli pazienti nello stesso reparto di pediatria e renda così meno traumatico per i bambini l’arrivo in ospedale.

L’artista

“Mi sono ispirato a quello che si vede nelle vetrate di questo luminosissima sala d’aspetto per scegliere il tema della mia opera”, ha spiegato Manu Invisibile, “le vetrate sono costellate di animali marini, provenienti dall’ambiente acquatico. Presto la scala cromatica del blu, del mare, lascerà spazio a quella dell’arcobaleno, ossia a tutti i colori che abbiamo sempre attorno ai nostri occhi, nella vita reale. Colori, che abbracceranno lo spirito di terrore dei bambini, legato all’ambiente ospedaliero e lo capovolgeranno. Si creerà una prospettiva di speranza proprio per i più piccoli”.

Il reparto

A salutare Manu Invisibile e a ringraziarlo per la sua opera artistica gratuita nel reparto di pediatria del San Martino anche il direttore generale e il direttore sanitario della Asl 5 di Oristano, il dottor Angelo Maria Serusi e il dottor Antonio Maria Pinna, che hanno detto: “Un bel progetto di solidarietà, legato all’arte, che entra nel nostro ospedale.

Un progetto, che ben si inserisce nella crescita costante del reparto di pediatria, in fatto di numeri, servizi offerti, ma anche di gradimento da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”. La dottoressa Enrica Paderi, che dirige il reparto, ha affermato: “Oggi una bella ventata di colore, allegria e gioia nella nostra pediatria. Questa sala d’aspetto diventerà un mondo magico. E nel nostro reparto c’è bisogno di tanta magia. I bambini devono vivere in un mondo più possibile magico. Ed è compito nostro renderglielo tale”.

La solidarietà

Lo scorso luglio a Torregrande il concerto dei “Patrick&Friends”, sostenuto dall’associazione “Belle Donne” di Oristano, come ogni anno, aveva già raccolto fondi per il reparto di pediatria del San Martino, in particolare per l’acquisto di un nuovo macchinario e per rendere più accoglienti gli ambienti dello stesso reparto. Missione affidata adesso alle mani e all’arte di Manu Invisibile. “Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per la pediatria”, ha detto Patrick Abbate. Lo ha seguito Maria Cadeddu di “Belle Donne”: “Noi siamo donne, ma anche madri. Per questo abbiamo bisogno di un reparto idoneo e accogliente per i nostri figli. Un reparto che può contare su grandi professionisti, che ci lavorano”.