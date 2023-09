Lunatika Future Fusion

Lunatika Factory è lieta di annunciare un evento straordinario in collaborazione con Alba Eventi, che si terrà il 15 settembre 2023 presso il RIVER BAR, situato in Via di Santa Passera, 25, 00146 Roma RM. L’ingresso è completamente GRATUITO.

LUNATIKA FUTURE FUSION è un’esperienza senza precedenti, inserita nella cornice della Rome Future Week, dedicata all’esplorazione del futuro. Questa serata promette di essere una celebrazione unica di musica, arte e creatività, con lo sguardo rivolto con audacia al domani.

L’evento inizierà alle 21:00 con l’eccezionale performance live di Elaisa Mancini, una musicista pronta a catturare il cuore del pubblico con la sua musica avvincente. Durante la sua esibizione, Marianna Milano, fotografa e artista visiva, darà vita a un’opera d’arte unica, utilizzando l’intelligenza artificiale per creare un live painting proiettato in tempo reale, offrendo un’esperienza visiva mozzafiato.

Alle 22:30 prenderà il via un open mic, a cura di Alba Eventi, dando a tutti i partecipanti l’opportunità di condividere il proprio talento e di esibirsi sul palco. Ogni artista sarà invitato a presentare almeno un brano con il tema “FUTURE” in linea con lo spirito innovativo della serata.

Inoltre, avremo l’onore di ospitare Stregatta, che presenterà “Stregatta Fashion“- un marchio di abbigliamento fieramente impegnato nell’Slow Fashion.

L’apice della serata avverrà alle 00:00 con un dj set imperdibile. Rocktrotter e rebtheprod, due talentuose DJ, regaleranno al pubblico una selezione eclettica di suoni e ritmi che faranno ballare tutti.

LUNATIKA FUTURE FUSION è un evento che celebra l’universo artistico al femminile, mettendo in evidenza talenti emergenti e proiettando la creatività nel futuro.

Data: 15 settembre 2023

Luogo: RIVER BAR (Via di SantaPassera, 25, 00146 Roma RM, Italia)

orario inizio: 21:00

prezzo biglietto: GRATIS

Prenota ora: https://evt.app.link/event/64df4bf352491a5b42d20112