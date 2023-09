Le eccellenze enogastronomiche sarde a New York

Soddisfazione da parte del GAL Sinis e del GAL Sulcis per il successo degli eventi promossi negli USA dalla Fondazione Mont’e Prama.

Si sono tenuti martedì 5 e venerdì 8 settembre scorso a New York due appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Sinis e del Sulcis. Un palcoscenico prestigioso offerto ai territori e ai loro produttori all’interno del programma “Grande progetto Mont’e Prama”, finanziato dalla Regione Sardegna e attuato dalla Fondazione Mont’e Prama.

Martedì il primo evento: una cena presso lo spazio culinario Platform, iconica location vicino a Little Island, destinazione d’eccellenza per gli appassionati di cucina da tutto il mondo. Il secondo evento, un aperitivo, si è tenuto presso la prestigiosa sede newyorkese dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), nel quartiere dell’Upper East Side.

Due importanti vetrine per le eccellenze del settore enogastronomico sardo

Due importanti vetrine per le eccellenze del settore enogastronomico sardo che hanno attraversato l’Atlantico per trovare nuovi canali commerciali e rafforzare quelli già esistenti.

Un viaggio compiuto sulle spalle dei Giganti di Mont’e Prama, simbolo dell’isola, capitanati dal pugilatore “Manneddu”, che dopo il tour europeo è arrivato negli USA ed è stato esposto al MET – il Metropolitan Museum of Art, uno dei più grandi e importanti musei degli Stati Uniti – all’ingresso dell’area classica greco-romana, una sezione che conta tre milioni di visitatori l’anno.

Dichiarazioni

Alessandro Murana, presidente del GAL Sinis

«La presenza dei nostri prodotti e produttori a New York – ha spiegato Alessandro Murana, presidente del GAL Sinis – è stata un’importantissima opportunità per far conoscere le nostre eccellenze e consolidare la conoscenza del territorio già presente in città con Manneddu al MET».

Nicoletta Piras, direttrice del GAL Sulcis

«La vetrina newyorkese – ha aggiunto Nicoletta Piras, direttrice del GAL Sulcis – ha rappresentato anche un’importantissima occasione di collaborazione tra Gruppi di azione locale, istituzioni e territori che hanno potuto presentare insieme le eccellenze sarde tra archeologia ed enogastronomia».

La selezione di prodotti tipici sardi

La selezione di prodotti tipici sardi presentati include vini delle Cantine Santadi e Contini, come Vernaccia, Vermentino, Cannonau e Carignano del Sulcis, in abbinamento a formaggi pecorini e ricotte salate dell’azienda Poderoso formaggi, alle composte di mirto, corbezzolo, fichi e cipolla dell’azienda Bon’Ora, al tonno rosso sott’olio della Tonnara di Carloforte, alla fregula, alle linguine e al pane carasau prodotti dall’azienda Sardo Sole, alla bottarga e ai filetti di muggine delle aziende Oro di Cabras e Gusti Pregiati, con l’olio extravergine sardo dell’azienda Sinis Agricola. Tutte le eccellenze enogastronomiche sono state offerte dalle aziende del Sinis e del Sulcis, in collaborazione con i relativi GAL.

L’iniziativa – organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama, con il supporto dell’Assessorato all’Industria e del CRP della Regione Sardegna, in collaborazione con i GAL Sinis e Sulcis – ha visto la partecipazione di autorità italiane, giornalisti, professionisti del settore food & wine e del mondo della cultura, rappresentanti dei Circoli dei Sardi, oltre ai rappresentanti degli enti organizzatori. Numerosi e significativi gli scambi tra i produttori presenti e i professionisti del settore per la creazione e il rafforzamento delle importazioni dei prodotti isolani negli USA.

«Si è trattato – ha spiegato Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama – di due importanti appuntamenti nel percorso di valorizzazione e promozione dei sistemi culturale e produttivo sardi in territorio americano, partendo dal Sinis e dal Sulcis. La collaborazione con i Gal grazie all’apporto della Regione rappresenta il connubio perfetto tra cultura e identità territoriale».