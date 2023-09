“La Violenza in click”

“La Violenza in click”,Il 27 settembre2023 alle 16 all’Università Lumsa in via Parlatore 65

Palermo, mercoledì la presentazione del libro “La Violenza in click”di Carmela Mento e Francesco Pira

advertisement

L’evento è organizzato da Progetto Forense e sarà coordinato dalla giornalista Elvira Terranova. I due docenti dell’Università di Messina parleranno del loro ultimolavoro sul Revenge Porn. Previsti gli interventi del magistrato Giulia Amodeo, del Maresciallo dei Carabinieri, Maria Rosaria Lupoli e dell’avvocato Maria Vittoria Cerami

Palermo- Mercoledì27 settembre 2023 alle 16sarà presentato a Palermo, nell’Aula Magna dell’Università Lumsa (via F. Parlatore 65) il nuovo libro“La Violenza in un click” (FrancoAngeli) scritto dalla professoressa Carmela Mento Associato di psicologia clinica e dal professor Francesco Pira, Associato di Sociologia, entrambi dell’Università di Messina. L’evento è stato fortemente voluto dalla Presidente e Vice Presidente di Progetto Forense, le avvocateMarica Castello e Maria Vittoria Cerami con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia e del Lions Club Palermo Federico II. L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con 3 crediti formativi.

Dopo gli indirizzi di saluto della Presidente di Progetto Forense, Marica Castello, e delle autorità presenti, sarà la giornalista dell’AdnKronos, Elvira Terranova a coordinare l’incontro che vedrà la presenza, oltre che dei due autori, del magistrato Giulia Amodeo, della Procura della Repubblica di Palermo e delMaresciallo, Maria Rosaria Lupoli, del Comando dei Carabinieri di Monreale. Previsto un collegamento con l’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) che ha firmato la prefazione.

Il libro “La Violenza in un click”, dedicato al fenomeno del Revenge Porn, la diffusione online. non consensuale di immagini e video intimi. Un fenomeno detto anche ‘pornovendetta o revengepornography. originato da alterate relazioni di coppia che trova oggi ampio margine in rete, dove queste immagini viaggeranno senza la possibilità di essere eliminate. Queste dinamiche conducono a forti disagi emotivi nella vita di chi ne è vittima e non sono rari i fenomeni di sofferenza mentale che presentano alto rischio suicidario.

“Ci siamo soffermati hanno spiegato gli autori i professori Carmela Mento e Francesco Pira – sulle vie da cui originano questi fenomeni in un’ottica informativa e preventiva che passa da una lettura sociologica del fenomeno di comunicazione social online, agli aspetti psicologici delle dinaliche relazionali e dell’intimità di coppia, fino ai risvolti giuridici e forensi.L’obiettivo-concludono- è quello di consentire al lettore di riuscire a riconoscere modelli e atteggiamenti disfunzionali e prevenire dinamiche altamente lesive dell’immagine, della moralità e dell’intimità delle persone”.

“La Violenza in click”

La prefazione è firmata daGian Ettore Gassani, Presidente Nazionale e fondatore dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone dei minorenni e della famiglia), la postfazione è di Paolo Capri, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Ordinario di Psicologia clinica Università Europea di Roma. Il testo è arricchito oltre ai lavori di Francesco Pira sull’estremizzazione delle relazioni online, e di Carmela Mento dai contributi delle psicologhe cliniche Maria Catena Silvestri, Martina Praticò e della Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Agata Spadaro, sulle alterazioni dell’intimità di coppia e le conseguenze psicologiche delle vittime di revengeporn, e di Maria Teresa Collica, Professore Associato di Diritto Penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, sulla risposta penale al fenomeno.

Carmela Mento è Professore Associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Messina, Docente in Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie. Psicologa e Psicoanalista ad indirizzo Junghiano, Consulente e Supervisore clinico presso l’Unità di Psichiatria del Policlinico di Messina. È autrice di testi ed articoli scientifici in tema di Diagnosi psicologica ed intervento riabilitativo in Salute Mentale e di genere.

Francesco Pira è Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e insegna comunicazione e giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina, dove è Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”. E’ autore disaggi e articoli scientifici sul rapporto tra pre-adolescenti e adolescenti e nuove tecnologie.