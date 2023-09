Karima e il duo Battaglia Brunello protagoniste a Forma e Poesia nel Jazz

Karima e il duo di Camilla Battaglia e Rosa Brunello protagoniste domani sera a Cagliari della quarta giornata del festival Forma e Poesia nel Jazz.

Dopo Simona Molinari e Chiara Effe, protagoniste di quella precedente, sarà un’altra serata al femminile quella di domani (sabato 16) al Lazzaretto di Sant’Elia per Forma e Poesia nel Jazz , il festival organizzato a Cagliari dall’omonima cooperativa, che fino a domenica celebra la sua ventiseiesima edizione con un ricco cartellone di eventi.

Si comincia alle 20.30 con Camilla Battaglia (voce e live electronics) e Rosa Brunello (contrabbasso, basso elettrico e live electronics), due artiste che si sono spesso incrociate prima di incontrarsi musicalmente nel 2017 a Berlino. Rilasciato lo scorso aprile, il loro album “ A Song Has A Thousand Years ” propone un repertorio che non si identifica nella scelta dei singoli brani, canti recuperati dalla memoria, da tradizioni e paesi lontani, ma nell’intenzione che si sprigiona nella performance di questo duo difficile da etichettare.

Il secondo set vedrà sul palco Karima , voce potente e significativa in cui convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul, del blues e perfino del gospel. Unica cantante italiana cui Burt Bacharach abbia scritto dei brani (e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album), l’artista italo-algerina di natali livornesi è attesa a Cagliari nel segno di “No Filter”, come si intitola il suo album del 2021 in cui ha rivisitato, secondo la sua cifra espressiva, undici grandi successi internazionali: da “Walk on the Wild Side” di Lou Reed a “Tears in Heaven” di Eric Clapton, passando per evergreen di Beatles, Police, Queen e altri big. Ad accompagnare Karima saranno Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Gli altri appuntamenti

Come sempre, anche la serata di domani, sabato 16 settembre (biglietti a 23 euro più 3 di diritti di prevendita su www.boxofficesardegna.it ; tel. 070657428), sarà preceduta da altri appuntamenti collaterali. Nella mattinata, sempre al Lazzaretto , dalle 10 a mezzogiorno, è in programma un laboratorio inclusivo d’arte creativa proposto dall’associazione culturale Istranzos de Domo con l’artista Roberto Scala insieme ai ragazzi dell’ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna che portano avanti i loro percorsi di vita indipendente. Si rinnova così, anche quest’anno, la duratura collaborazione del festival Forma e Poesia nel Jazz con l’associazione ABC Sardegna , nella consapevolezza che nella partecipazione attiva delle persone con disabilità a tutti i momenti della vita sociale, e quindi anche quelli culturali, sta il pieno e naturale convivere sociale.

Alle 19, invece, ancora una presentazione editoriale della casa editrice sarda Abbà : dopo l’incontro di giovedì con Emanuele Pittoni e Renzo Cugis e il loro volume “ Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna “, domani (sabato 16) è il turno di “ Prolagus “, disco e libro del cantautore Andrea Andrillo. Il Prolagus Sardus è un po’ l’emblema della vita animale che viene annientata e scompare irreparabilmente; con questo progetto tra musica e canzoni, saggi e testi letterari, l’autore proietta ai tempi nostri l’estinzione di quel piccolo parente prossimo del coniglio, per ragionare di un altro genere di possibile estinzione: quella della sua lingua, della sua cultura, di sé stesso e della sua comunità. Andrillo consegna brani caldi e avvolgenti alle dieci tracce del disco, mentre il libro è arricchito dai contributi e gli interventi di Fiorenzo Caterini, Pier Franco Devias, Ivo Murgia e Francesco Casula.

L’ultima giornata

Domenica 17 quinta e ultima giornata cagliaritana per Forma e Poesia nel Jazz , che si apre con un cambio di orario nel programma della mattinata: la “pedalata jazz” proposta in collaborazione con FIAB Cagliari , viene infatti anticipata di un’ora per evitare sovrapposizioni con il traffico in occasione della partita di calcio del Cagliari in programma alle 12.30. Si parte dunque alle 10 (anziché alle 11) da Piazza San Michele alla volta del Lazzaretto di Sant’Elia. A salutare la partenza e accogliere poi l’arrivo dei ciclisti, la musica della SeuinStreet Band. L’appuntamento rientra nell’ambito di Cagliari dal vivo , il programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune.

In serata, ancora due concerti sul palco del Lazzaretto: apertura con il progetto Syncopated City di Irene Salis (voce, tastiere e live electronics), Stefano Casti (basso, contrabbasso, chitarra) e Nicola Vacca (batteria, chitarra, live electronics), seguiti dall’atteso ritorno in città di Enrico Rava , per l’occasione con il quartetto di Alessandro Lanzoni .