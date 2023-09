Ittico: A Portoscuso esperti a confronto sulla pesca del tonno rosso

L’appuntamento organizzato dalla Confsal pesca è aperto a tutti ed è finanziato dal Ministero dell’Agricoltura

Cagliari, 13 sett 2023_ Si svolgerà, sabato 16 settembre, in collaborazione con Confsal pesca Sardegna, presso la vecchia tonnara di Portoscuso, Sud Sardegna, un appuntamento formativo per esperti, studiosi, addetti ai lavori, appassionati e quanti altri vivono il mondo della pesca e dell’acquacoltura.

L’evento dal titolo “la pesca del tonno tra tradizione e innovazione” prevede l’apertura ed i saluti del segretario regionale della Confsal Elia Pili, del sindaco di Portoscuso Ignazio Salvatore Atzori, di Giulia Mariani della Confsal pesca nazionale e di alcuni amministratori regionali. Lectio magistralis affidata invece a Roberto Cella sul “quadro generale del comparto pesca”; Daniela Cacciuto sulla “biologia del tonno rosso”; Marcella Murgioni su “l’allevamento del tonno” e Maria Grazia Cappai su “la regolazione neuroanatomica e le rotte del tonno rosso nel Mediterraneo”.

Portoscuso

Portoscuso nasce principalmente come paese di pescatori, e più precisamente, pescatori inclini al corallo e alla pesca del tonno. Non a caso, proprio in questa straordinaria location -, in cui anche Ebiasp, Opnasp, Fondo Sani, Fueb e Mutua Mba daranno il loro contributo fattivo per la riuscita della giornata -, avrà luogo la giornata formativa che prevede l’inizio alle ore 09.30 per una durata complessiva di quattro ore ed il rilascio di un attestato per i partecipanti (per ulteriori dettagli scrivere a info@confsalpesca.it).

Il progetto “Al fermo informati”, finanziato dal ‘Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura 2023’ del Masaf, prevede anche la trattazione di temi come le nuove prospettive di allevamento e la costituzione del distretto del tonno e dell’acquacoltura nel Sulcis, le nuove visioni e la sostenibilità del settore ittico ed i cicli riproduttivi del tonno rosso.