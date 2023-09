IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori dall’8 al 17 settembre 2023

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile si chiuderà il 17 settembre 2023 dopo aver esplorato Lanusei, Villagrande Strisaili e Arzana

Villagrande Strisaili 16 settembre 2023 – Quasi 20 appuntamenti, dibattiti, laboratori, conferenze e trekking si sono susseguiti nei 10 giorni della terza Tappa Ogliastra di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori. Il festival è dedicato alla natura e ai suoi capolavori. Conferenze, laboratori, esperienze nella natura e oltre 30 ospiti coinvolti tra addetti ai lavori, giornalisti, blogger dall’Italia e dall’Europa e decine di appassionati.

Ormai arrivato alla sua meta il festival con il tema di questa edizione “Tutta un’altra storia – Le comunità raccontano i territori” porta a compimento il suo ricco calendario di eventi. Continua inoltre a disegnare la mappa del rispetto del pianeta attraverso lo sguardo di chi la natura la ama e la vuole vivere con rispetto.

Una possibilità di approdare al rispetto del nostro pianeta

Il percorso della tappa Ogliastra di IT.A.CÀ non è stato solo finalizzato alle giornate del festival. E’ infatti anche un censimento delle energie di chi ha la sensibilità, la consapevolezza che questi dieci giorni di incontri sono per tutti una possibilità di approdare al rispetto del nostro pianeta. Una preziosa opportunità di scoprire e apprezzare tanti altri sorprendenti punti di vista sulla modalità di vivere la terra che abitiamo. Ma anche per trasmetterne la delicata custodia alle nuove generazioni.

Gli appuntamenti con del 17 settembre con IT.A.CÀ

Domenica 17 settembre il festival saluterà i suoi ospiti con tre appuntamenti speciali legati ancora alla natura, ai riti dell’antica tradizione e alla mobilità del futuro. Alle 8.00 a Villagrande Strisaili si parte per una escursione in e-bike. Il viaggio a pedali partirà dalla vecchia SS 389 verso il canale e Sena, Bauradulu accompagnati dalla splendida vista del Gennargentu e di Perda ‘e Liana sino ad arrivare all’ovile in località Interabbas dove si potrà partecipare alla visita al caseificio con la produzione del formaggio e l’aperitivo del pastore.

In alternativa alle 8.30 il Bau Muggeris farà da sfondo alla canoata sul lago, esperienza nella natura da vivere tra l’emozionante suono delle vogate in canoa circondati da paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Occasione unica per esplorare angoli nascosti del lago simbolo del Gennargentu.

La settimana europea della mobilità

Il Festival poi si sposterà alla stazione ferroviaria di Lanusei per celebrare la settimana europea della mobilità. Saranno presentate le opportunità di sviluppo delle linee ferroviarie e turistiche dismesse. Gli ospiti di IT.A.CÀ saranno tutti invitati a un aperitivo finale musicato dai brindisi per salutare tutti e dare appuntamento al prossimo anno.

