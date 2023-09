Investimenti immobiliari e crowdfunding senza ritorno, class action di Codici ed Aeci contro Scarpino Spa e Build Lenders

Investimenti immobiliari e crowdfunding senza ritorno, class action di Codici ed Aeci contro Scarpino Spa e Build Lenders,Investimenti dal rendimento importante di cui si sono perse le tracce. È quanto accaduto a chi ha deciso di partecipare al crowdfunding promosso dalle società Scarpino Spa e Build Lenders. Una vicenda su cui si sono mosse le associazioni Codici ed Aeci, avviando una class action che punta a tutelare i risparmiatori coinvolti.

Il gruppo Scarpino Spa è una società di costruzioni, mentre la Build Lenders è una piattaforma di crowdfunding immobiliare, che tra l’altro nella home page del proprio sito fa una promessa importante: “guadagna con gli immobili in modo affidabile”.

“Stando alle segnalazioni – dichiarano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci –, la Scarpino Spa avrebbe raccolto denaro da investitori privati promettendo rendimenti elevati attraverso la costruzione e la vendita di immobili. Ad oggi, però, gli investitori non avrebbero ricevuto alcun rendimento. Le risposte fornite sia dalla Scarpino Spa che dalla Build Lenders, la piattaforma utilizzata per il crowdfunding, sono state finora evasive. L’unica certezza è il mancato pagamento di quanto previsto per l’investimento fatto. È chiara la difficoltà in cui si trovano i risparmiatori, che temono di aver perso i soldi. Per queste ragioni abbiamo deciso di attivarci promuovendo una class action con cui si richiede il risarcimento dei risparmiatori coinvolti e danneggiati da questi ritardi”.

Il progetto oggetto dell’azione è quello di Via della Repubblica di San Lazzaro di Savena nel Comune di Bologna. Chiuso nel gennaio 2022, il progetto ha registrato la partecipazione di 52 investitori, una raccolta di 120mila euro, un ROI, ovvero un ritorno sull’investimento, dell’8,25% ed un ROI annuo dell’11%, tutti dati pubblicati sul sito internet della Build Lenders.

I risparmiatori che hanno partecipato al crowdfunding, e non hanno ricevuto nulla per l’investimento fatto, possono rivolgersi alle associazioni Codici ed Aeci per partecipare alla class action. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare, per Codici, il numero 065571996 oppure inviare un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.