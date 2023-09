“Internet – Una Commedia Digitale” Al Teatro Tor Bella Monaca

Giovedì 14 settembre ore 21

Sui Generis Compagnia Teatrale

INTERNET – Una commedia digitale

di Danny Di Diomede

regia di Agata Perri e Danny Di Diomede

con Alessia Pelegatti, Giulia Marini, Danny Di Diomede, Domizia D’Amico,

Andrea Simonelli e Diego Guerrieri

È uno spettacolo che parla dell’uso di internet e dei social diventati fondamentali per comunicare con le altre persone. L’obiettivo di questo spettacolo è quello di mostrare, in maniera es-trema e divertente, cosa accadrebbe se il mondo perdesse la comunicazione tradizionale face to face e si affidasse solo alla chat e alle emozioni digitali. Una commedia divertente dallo sfondo morale che vuole sensibilizzare al mantenere sempre viva la comunicazione “tradizionale”.

Acquista online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/internet-una-commedia-digitale/214544

Info & Prenotazioni

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino

Info 062010579 – 060608

promozione@teatrotorbellamonaca.it (dalle 10:30 alle 19:30)

www.teatrotorbellamonaca.it

Biglietti:

intero 12,00 Euro – ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro – Gift card 80 Euro (10 ingressi)

