Indagine idealo: l’inflazione colpisce anche il settore scuola: uno zaino quest’anno costa il 13% in più

Genitori sempre più attenti al peso degli zaini: boom per i trolley da scuola



Indagine idealo: l’inflazione colpisce anche il settore scuola: uno zaino quest’anno costa il 13% in più



11 settembre 2023 – Questa settimana in tutta Italia riprenderà la frenesia quotidiana da back to school. Ma, per la maggior parte delle famiglie, la scuola non inizia con la riapertura delle attività bensì qualche giorno prima, quando si corre alla ricerca di tutto l’occorrente per il nuovo anno scolastico. I genitori hanno dovuto fare i conti con spese maggiori e un’inflazione che ha colpito anche il comparto scuola.

advertisement

idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha indagato la tematica, scoprendo come quest’anno acquistare uno zaino stia costando il 13% in più rispetto all’anno precedente. Se, infatti, in media il costo di uno zaino lo scorso anno si attestava sui 100 euro, adesso il suo valore supera i 113 euro[1].

A fronte di questi costi medi, i dati di idealo mostrano come gli italiani stiano cercando di risparmiare quanto possibile: negli ultimi tre mesi, infatti, quasi il 76% delle intenzioni di acquisto di zaini scuola, è relativo a prodotti dal costo non superiore a 90 euro, mentre il 40% delle stesse si riferisce a prodotti dal costo non superiore a 50 euro[2].

E se il costo degli zaini resta un fattore importante, si scopre come anche il loro peso sia un dilemma per i genitori che non vogliono sovraccaricare le schiene dei propri figli. Infatti, sorprende come il 20% di quanti cercano uno zaino si stia indirizzando verso uno zaino trolley a rotelle[3], prediligendo volumi attorno ai 25-30 litri[4].

Gli zaini più cercati quest’anno

Gli zaini più cercati quest’anno sono rosa (28%), seguiti da quelli blu (23%) e neri (15%)[5]. Il motivo più desiderato resta quello dell’intramontabile Minnie (16%). Tra i motivi più richiesti seguono quelli a tema calcio (9%) e unicorni (8%)[6].

Per quanto l’interesse online nei confronti degli zaini scuola sia già cresciuto ad agosto (con un +50% di intenzioni d’acquisto rispetto al mese precedente)[7], la categoria è ancora oggetto di grande attenzione e la prima settimana di settembre ha fatto registrare un ulteriore incremento di ricerche del 21% su base settimanale[8].

D’altronde, ormai, chi acquista online può tendenzialmente ricevere i propri prodotti a casa nel giro di 24-48 ore e, affidandosi alla comparazione prezzi, può anche beneficiare di ingenti risparmi: chi ha acquistato uno zaino online quest’anno, in media ha potuto risparmiare oltre il 12%. Si tratta di un “tesoretto” pari a circa 15 euro[9], certamente utile per comprare altro materiale scolastico.

A proposito di idealo

idealo è un comparatore prezzi con oltre 130 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.

L’azienda viene fondata a Berlino nel 2000 e da allora è cresciuta costantemente. Dal 2006 entra a far parte del gruppo editoriale Axel Springer SE (editore anche di Bild Zeitung). Attualmente è presente in Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, con sei portali nazionali. Nel corso dei suoi primi 22 anni di attività ha ricevuto eccellenti recensioni e ha vinto numerosi test condotti da enti autorevoli e indipendenti impegnati nella tutela dei consumatori.

Nel 2014 ha ottenuto dall’ente di certificazione tedesco TÜV Saarland il marchio di “comparatore certificato” per la qualità delle informazioni reperibili sul portale e le misure a protezione dei dati degli utenti. idealo mette a disposizione dei propri utenti centinaia di test sui prodotti e opinioni di altri utenti, non limitandosi ad offrire un servizio di comparazione per individuare i prezzi più convenienti, ma ponendosi anche come una guida autorevole e imparziale allo shopping online con schede tecniche, filtri di ricerca avanzati e recensioni di esperti. Oltre 1100 persone provenienti da quasi 40 nazioni lavorano nella sede di Berlino. idealo è una partecipazione di maggioranza di Axel Springer SE.

Compara e risparmia!

Per maggiori informazioni: www.idealo.it

Note

[1] idealo ha analizzato i prezzi medi annuali sul proprio portale italiano, in particolare quelli per gli Zaini scuola. Periodo: da settembre 2022 ad agosto 2023, messo a confronto con i dodici mesi precedenti. In dettaglio: +12,6% (113,45€ vs 100,72€).

[2] idealo ha analizzato i prezzi medi mensili sul proprio portale italiano, in particolare quelli per gli Zaini scuola. Periodo: da giugno ad agosto 2023. In dettaglio: meno di 50€ (40,2% delle intenzioni di acquisto), 51-90€ (35,2%), 91-120€ (12,0%), oltre 190€ (7,4%), 151-190€ (2,8%), 121-150€ (2,3%).

[3] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: da settembre 2022 ad agosto 2023. In dettaglio, per i tipi di prodotto: Zaino per la scuola (54,7% delle intenzioni di acquisto), Zaino trolley scuola (19,7%), Set cartella scuola (9,7%), Zaino asilo (8,1%), Set zaino scuola (3,7%), Borsa asilo (2,1%), Cartella scuola (1,8%), Cartella asilo (0,2%).

[4] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: da settembre 2022 ad agosto 2023. In dettaglio, per il volume: 25,1-30,0 litri (38,5% delle intenzioni di acquisto), 30,1-35,0 litri (23,0%), 15,1-20,0 litri (15,8%), 35,1-40,0 litri (8,0%), 20,1-25,0 litri (4,5%), 5,1-10,0 litri (3,5%), 0,1-5,0 litri (3,5%), 10,1-15,0 litri (2,9%), oltre 40,1 litri (0,3%).

[5] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: da settembre 2022 ad agosto 2023. In dettaglio, per il colore: rosa (27,8% delle intenzioni di acquisto), blu (23,3%), nero (14,9%), verde (7,6%), multicolore (6,7%), viola (6,4%), grigio (3,8%), rosso (3,7%), turchese (1,9%), marrone (1,4%), giallo (1,4%), arancione (0,6%), bianco (0,5%), beige (0,0%).

[6] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: da settembre 2022 ad agosto 2023. In dettaglio, per il motivo (top-10): Minnie (16,2% delle intenzioni di acquisto), calcio (9,4%), unicorno (7,5%), cuore (7,2%), cavallo (4,9%), Harry Potter (4,3%), dinosauro (4,1%), farfalla (3,6%), stella (3,0%), fiore (3,0%).

[7] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: dal 7 agosto al 5 settembre 2023, messo a confronto con il mese precedente. In dettaglio: +50,0% di intenzioni di acquisto.

[8] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle per gli Zaini scuola. Periodo: dal 30 agosto al 5 settembre 2023, messo a confronto con la settimana precedente. In dettaglio: +20,6% di intenzioni di acquisto.

[9] idealo ha analizzato i prezzi medi mensili sul proprio portale italiano, in particolare quelli per gli Zaini scuola. Periodo: da giugno ad agosto 2023. Per calcolare il risparmio massimo medio nell’arco di un anno, il mese più vantaggioso (novembre) è stato messo a confronto con quello più caro (febbraio). In dettaglio: -12,5%, pari a -14,86€.