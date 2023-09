In Sardegna sono 5mila le realtà culturali e creative

In Sardegna sono 5mila le realtà culturali e creative, Imprese della cultura – In Sardegna sono 5mila le realtà culturali e

creative: 15mila gli occupati diretti ma l’Isola è all’ultimo posto

nella graduatoria nazionale come numero di attività. Bassa anche

l’incidenza sull’economia regionale. Maria Amelia Lai (Presidente

Confartigianato Sardegna): “Valorizzare il settore per dare valore a

quel sistema di imprese che investono, crescono e producono reddito”.

Sono 5mila le imprese culturali e creative che operano in Sardegna, e

che offrono lavoro, in maniera diretta, a più di 15mila persone. Si

occupano di architettura e design, comunicazione, audiovisivo e

musica, creazione di videogiochi e software, editoria e stampa,

performing arts e arti visive e tutela e valorizzazione del patrimonio

storico, artistico e culturale.

Sono questi i numeri che emergono dall’analisi realizzata dall’Ufficio

Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati

UnionCamere-Tagliacarne 2022, sulle attività culturali.

L’Isola, secondo la graduatoria, occupa il quint’ultimo posto

nazionale come numero assoluto di attività: al primo posto la

Lombardia con 58mila mentre all’ultimo la Valle d’Aosta con 548, per

un totale di 275mila in tutta Italia. Per quanto riguarda l’incidenza

sull’economia, le realtà sarde occupano l’ultimo posto con il 2,9% sul

valore aggiunto dell’economia isolana mentre prima è la solita

Lombardia prima con il 6,6%, per una media nazionale del 4,5%.

“In un momento in cui il Sardegna, come tutto il resto del Mondo,

affronta sfide complesse e spesso divisive, è cruciale investire nelle

imprese della cultura e della creatività – commenta Maria Amelia Lai,

Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – per questo abbiamo il

dovere di sostenere e promuovere la loro crescita, riconoscendo il

loro ruolo essenziale nella costruzione di società più prosperose,

creative e inclusive. Di certo non ci fa onore essere all’ultimo posto

come numero totale di attività e nelle retrovie nazionali come

incidenza nell’economia regionale per questo dobbiamo sostenere questo

settore”. “Le imprese della cultura e della creatività – prosegue

Maria Amelia Lai – abbracciano una vasta gamma di settori, tra cui le

arti, il design, la musica, il cinema, la letteratura, l’architettura

e molto altro ancora. Queste imprese sono le guardiane delle nostre

tradizioni culturali, ma anche i motori dell’innovazione, poiché

mescolano il passato con il presente per creare il futuro. Sono fucine

di idee e soluzioni creative che sfidano il pensiero convenzionale e

ci spingono a vedere il mondo sotto una luce diversa. Ricordiamo che

questo settore ha dimostrato di essere attrattivo soprattutto per i

giovani e per le donne”.

Dall’analisi emerge come in Sardegna siano le donne e i giovani a

puntare maggiormente sulla cultura per fare business: sul totale delle

imprese culturali esistenti nell’Isola 1 su 4 (il 24,5%) è femminile

mentre 1 su 10 (10,2%) è guidata da giovani di meno di 35 anni di età.

In entrambi i casi il “peso” percentuale di donne e giovani è maggiore

rispetto al totale delle aziende, in cui le imprese femminili sono il

22,2% e quelle giovanili l’8,7%. Hanno invece un’incidenza minore, ma

comunque non trascurabile, le imprese condotte da stranieri, che

costituiscono il 5,6% del totale delle imprese culturali e creative (a

fronte del 10,8% complessivo).

A livello nazionale, è buono il ritmo di crescita delle imprese

culturali nel 2022: +1,85% rispetto al 2021. Interessante anche quello

delle imprese giovanili: +2,84% con quasi 600 imprese in più. Cresce

anche la partecipazione degli stranieri (+2,04) mentre inferiore alla

media è l’aumento delle imprese femminili (+1,19%).

“Solo riaffermando il valore, anche economico, della cultura e della

creatività quali risorse preziose di società ricche e dinamiche –

conclude la Presidente – possiamo sostenere un sistema di imprese che

investono, crescono e producono reddito. Per questo, con sostegni

mirati è necessario far sì che queste realtà, con la loro attività,

possano avere una ricaduta importante sull’economia della Sardegna”.

La crescita dell’industria culturale italiana

Considerando il totale delle 275mila aziende del settore culturale

censite a fine 2022, le imprese di architettura e design e le attività

di valorizzazione del patrimonio storico e artistico hanno consolidato

la dinamica di crescita facendo registrare gli incrementi più

significativi (rispettivamente +5,8% e +4,3% rispetto al 2021);

crescono anche i comparti videogiochi e software (+2,5%) e

comunicazione (+2,0%). Minore è la crescita delle performing arts e

arti visive (+0,6%), mentre rimane stabile la numerosità delle imprese

che operano nel sotto-settore dell’audiovisivo e musica. L’unico

comparto ad aver perso smalto è quello dell’editoria che registra un

-2,7% nel 2022 rispetto al 2021 (-7,6% rispetto al 2019).

Tra le imprese culturali, comunque, la parte da leone è giocata

dall’architettura e dal design (87.836 integrando anche i liberi

professionisti, il 31,9% del totale) e dall’editoria e stampa (62.786,

il 22,8%). Anche il segmento della comunicazione racchiude un numero

non trascurabile di imprese (42.611, il 15,5%). Il comparto

videogiochi e software, invece, conta circa 34mila imprese (il 12,4%

del totale), poco più delle performing art e arti visive (circa 31

mila, l’11,2%). Seguono le 15.853 attività dell’audiovisivo e musica

(il 5,8%) e, molto ben distanziate, le circa 1.200 imprese che si

occupano della gestione del patrimonio storico-artistico, pari allo

0,4% delle imprese culturali italiane.

La maggior parte delle imprese culturali e creative ha sede del

Nord-Ovest (il 31,5%) e nel Mezzogiorno (il 25,5%); meno numerose

sono, invece, le imprese con sede nelle regioni del Centro (il 23,2%)

e in quelle del Nord-Est (il 19,8%). Di fatto, oltre un terzo delle

imprese culturali e creative si trova all’interno della Lombardia

(dove è localizzato il 21,3% delle imprese totali) e del Lazio (il

12,4% del totale). Questa concentrazione è chiaramente legata alla

presenza di grandi agglomerati urbani come Milano e Roma, con le loro

numerose attività legate ai servizi avanzati, al patrimonio storico e

artistico, agli spettacoli culturali, al turismo. Discorso analogo

vale anche per regioni come il Veneto (che segue in terza posizione

con l’8,4% delle imprese totali), la Campania (l’8,0%),

l’Emilia-Romagna (il 7,6%) e il Piemonte (7,5%) che “sfruttano” il

richiamo della cultura e dell’arte esercitato da città come Venezia,

Napoli, Bologna e Torino.

All’interno dei comuni con più di 500mila abitanti si registrano 7,2

imprese culturali ogni 100 imprese registrate; tale incidenza risulta

essere pari a 7,3 nei comuni con un numero di abitanti compreso tra i

250-499 mila e a 5,6 all’interno dei comuni con un numero di abitanti

compresi tra 100-299 mila. Ma quando le città di medie dimensioni

diventano il centro delle produzioni del Made in Italy, la

concentrazione di attività culturali e creative diventa consistente.

L’incidenza delle attività culturali nelle città con un numero di

abitanti compreso tra 20-59.999 abitanti è del 4,3%, nei comuni con un

numero di abitanti compreso tra 60-99.999 è del 4,8%. L’incidenza

delle imprese culturali diminuisce gradualmente al ridursi della

dimensione dei comuni e raggiunge un peso pari all’1,9% nel caso dei

comuni con meno di mille abitanti (dove predominano le attività di

architettura e design e quelle legate alla gestione del patrimonio

storico artistico) e 2,7% nel caso dei comuni con un numero di

abitanti compreso tra i mille e 5mila.

Ad ogni dimensione la propria caratterizzazione.

I comuni con meno di mille abitanti, ad esempio, mostrano una forte

concentrazione di professioni legate all’architettura, con una

percentuale del 29,1%, che supera di 5 punti percentuali l’incidenza

media nazionale. I comuni con un numero di abitanti tra 1.000-4.999

primeggiano invece nei comparti dell’editoria e stampa, con il 25,5%

delle imprese del settore (a fronte di un dato medio del 22,8%), e

nelle performing arts e arti visive, con il 12,2% (11,2% la media

nazionale). Più diffuse nei grandi centri sono, invece, le attività di

comunicazione (19,7% vs il 15,5% medio nazionale), videogiochi e

software (14,4% vs 12,4% medio nazionale) e audiovisivo e musica (8,7

vs 5,8% medio nazionale).