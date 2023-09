In Ogliastra IT.A.CÀ migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile

IT.A.CÀ migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile si svolgerà dall’8 al 17 settembre 2023 a Lanusei, Villagrande Strisaili e Arzana.

Lanusei 8 settembre 2022 – L’Ogliastra in festa apre le porte ai primi ospiti IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile. Inizio a Lanusei. Nella cittadina adagiata tra le colline e i monti, tutta la giornata di domani sarà il momento ideale per vivere il festival salutando l’estate e accogliendo l’autunno alle porte. Da tutta l’isola arrivano gli ospiti d’onore. Giungono gli esperti, gli amanti della natura e i viaggiatori per cogliere le innumerevoli occasioni di dibattiti. Ma anche visite guidate, laboratori, degustazioni e incontri. Lanusei domani offrirà le emozioni più forti per il palato e il cuore.

Un grande evento con lo sguardo sul tema “Tutta un’Altra Storia – Le comunità raccontano i territori“. IT.A.CÀ migranti e viaggiatori sarà infatti ricco di esperienze e attività legate alla sostenibilità e all’ambiente in uno dei luoghi più belli e autentici della Sardegna: l’Ogliastra.

Non solo escursioni, apertura della giornata

Dalle h 9.00 del mattino di sabato 9 settembre con IT.A.CÀ si potrà partecipare alla escursioni in E- Bike tra Bosco Seleni e Punta Tricoli. Alla stessa ora sarà alternativamente possibile seguire il trekking del miele fare una visita guidata nel mondo dell’apicoltura, le tecniche di produzione e la scoperta delle sue varietà. Nell’azienda Perd’e Sorris di Lanusei si potranno conoscere nuovi gusti del nettare naturale. Alla stessa ora si potrà partire alla scoperta del miele insieme alla famiglia che Aresu aprirà direttamente le porte della propria casa nell’azienda Apicoltura S’Arega in cui verrà illustrato l’alveare e la vita delle api grazie ai gesti esperti di Salvatore e il laboratorio in cui il prodotto verrà preparato per essere distribuito. Seguirà una piccola degustazione.

Un viaggio nel Nur Archeopark

Alle h 9.30 anche un appuntamento con la storia per un viaggio inaspettato nel Nur Archeopark. La visita avrà inizio nel parco archeologico che conserva due Tombe dei Giganti, per poi proseguire verso il Villaggio nuragico per vedere le tracce delle comunità che hanno vissuto oltre tremila anni fa e fatto parte della grande Civiltà Nuragica, una delle più floride e importanti del Mediterraneo. La visita proseguirà al Nur Archeopark, un parco tematico all’aria aperta incentrato sulla misteriosa Civiltà nuragica. La passeggiata si svilupperà attraverso quindici punti di interesse, alcune riproduzioni a dimensione reale di edifici e monumenti dell’antichità sarda. Al termine della visita, è previsto il viaggio gustativo di alcuni prodotti a chilometro zero del territorio.

Laboratorio di culurgiones

Alle 15.30 una classe privilegiata di curiosi del gusto potrà partecipare al laboratorio di culurgiones, il piatto punta di diamante della gastronomia locale. Le donne di Lanusei mostreranno la tecnica di chiusura del raviolo a spiga per un insolito laboratorio di manualità e segreti del ricamo con la pasta fresca. I laboratori si svolgeranno seguendo l’approccio esperienziale che porterà bimbi e adulti a cimentarsi nella gestualità dei procedimenti di preparazione dell’inimitabile culurgione ogliastrino, in modo creativo ed emozionale. Nel Lab Kids delle 15:30, guidati dalla chef Marina Loi, i piccoli impastatori proveranno a chiudere il culurgione con la caratteristica cucitura a spighitta. Alle 16.30 sarà la volta degli adulti che intendono avventurarsi tra impasti e chiusure a spighitta, seguendo gli abili gesti delle esperte culurgionatrici lanuseine, che metteranno a disposizione il loro sapere.

“Cibiamoci di…libri” a IT.A.CÀ

Alle 18.00 la giornata del Festival IT.A.CÀ proseguirà con la cultura: libri e musica saranno i protagonisti dell’appuntamento “Cibiamoci di…libri” che vedrà ospite d’onore Pietro Catzola il cuoco dei Presidenti della Repubblica che presenterà il suo libro “…E non chiamatemi chef“. Nel Museo Civico Ferrai il cuoco originario di Triei sarà in dialogo con il giornalista Giacomo Mameli e con lo studioso della storia e della cultura orale sarda Ivan Marongiu.

Alle 21.00 gran finale nell’area spettacoli dell’Ex Istituto Salesiano con il concerto di Fiorella Mannoia per il Festival Rocce Rosse Blues.

