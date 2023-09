IMAGinACTION: ai MANESKIN il Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023 per THE LONELIEST

È The Loneliest dei Måneskin ad aggiudicarsi il Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023. Il riconoscimento, voluto da IMAGinACTION e istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI, verrà assegnato domani 20 settembre al Teatro Comunale di Ferrara nell’ambito del Festival Internazionale del Videoclip.

IMAGinACTION ha visionato oltre 1100 video musicali (un numero record per il nostro paese) pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. L’Academy del Festival – formata dai migliori giornalisti e critici musicali italiani, e presieduta dal direttore artistico, il regista Stefano Salvati – ha espresso la propria preferenza su 24 videoclip selezionati per la finale, ritenuti i migliori del periodo di riferimento: The Loneliest è stato decretato vincitore.

Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, e recentemente premiato agli MTV VMAs 2023, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile gotico. L’atmosfera surreale e cupa di un’elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente è perfetta nell’evidenziare le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore classic rock con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi.

advertisement

Questi i 24 videoclip italiani finalisti, concorsi alla votazione: Achille Lauro “Fragole”; Annalisa “Mon Amour”; Ariete “Mare di Guai”; Blanco “L’ isola delle rose”; Cesare Cremonini “La ragazza del futuro”; Ditonellapiaga “Chimica”; Ernia “Parafulmini”; Fabri Fibra, Colapesce & Dimartino “Propaganda”; Geolier “Money”; Ghali “Pare”; Gianmaria “Disco Dance” feat. Francesca Michielin; Giorgia “Senza confine”; Irama “Ovunque Sarai”; Laura Pausini “Scatola”; LDA “Se poi domani”; Måneskin “The Loneliest”; Marco Mengoni “Pazza Musica”; Negramaro, Elisa, Jovanotti “Diamanti”; Pinguini Tattici Nucleari “Giovani Wannabe”; Rose Villain “Lamette”; Sangiovanni “Farfalle”; Tananai “Tango”; Tedua “Intro La Divina Commedia”; Ultimo “Alba”.

Il 19 settembre verrà consegnato lo YOUNG IMAGinACTION AWARD al vincitore del contest che ha per tema l’album “Nord Sud Ovest Est” degli 883 di cui ricorrono i 30 anni, mentre il 20 settembre verrà consegnato lo YOUNG IMAGinACTION AWARD al vincitore del contest che ha per tema “The dark side of the moon” dei Pink Floyd, in occasione del 50esimo anniversario. I due videoclip premiati dalla giuria verranno proiettati nel corso delle serate. Il contest è realizzato in collaborazione con BPER Banca.

Stasera, in apertura della settima edizione di IMAGinACTION, l’attesissimo ritorno sul palco di MAURO REPETTO degli 883, PIERO PELÙ e OLLY. Domani 20 settembre sarà la volta di DIODATO e MARCO MASINI. La serata conclusiva del 21 settembre sarà ricca di ospiti: ROBERT WATTS, FABIO ROVAZZI, ALFA, FEDERICO ROSSI e SETHU. In onore del grande produttore britannico Robert Watts la serata sarà dedicata al rapporto tra cinema e videoclip: un’occasione per omaggiare i suoi film che sono stati anche fonte d’ispirazione per tanti registi di videoclip, e per celebrare l’entrata nel mondo della cultura di questa particolare forma d’arte – quella, appunto, del videoclip musicale – a tutti gli effetti equiparata al cinema.

IMAGinACTION ha voluto dedicare questa nuova edizione al popolo emiliano-romagnolo, decidendo di devolvere parte del ricavato delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione. I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket, e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara.

IMAGinACTION è in collaborazione con SIAE, SCF, FIMI, AFI, PMI. Saranno presenti le maggiori autorità delle istituzioni che rappresentano l’industria musicale italiana: Enzo Mazza (Presidente FIMI), Sergio Cerruti (Presidente AFI), Mario Limongelli (Presidente PMI).

IMAGinACTION è realizzato grazie al contributo e al sostegno del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna, e di APT Servizi Emilia Romagna. Media partner dell’evento Radio Bruno. Sponsor della settima edizione: BPER Banca e Gruppo Hera.

Unico nel suo genere, IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Mahmood, Diodato, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Ron, Luca Carboni, Samuele Bersani, Gino Paoli, Francesco Guccini, Roby Facchinetti, J-Ax, Fabio Rovazzi, Nek, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, Shade solo per citarne alcuni.

| IL PROGRAMMA DI IMAGinACTION 2023 |

19 SETTEMBRE

MAURO REPETTO – presenta Massimo Cotto

PIERO PELU – presenta Massimo Cotto

OLLY – presenta Simone Zani

Assegnazione YOUNG IMAGinACTION AWARD per “Nord Sud Ovest Est” degli 883

20 SETTEMBRE

MARCO MASINI – presenta Stefano Mannucci

DIODATO – presenta Stefano Mannucci

Assegnazione PREMIO MIGLIOR VIDEOCLIP 2022-2023: The Loneliest dei Maneskin

Assegnazione YOUNG IMAGinACTION AWARD per “The dark side of the moon” dei Pink Floyd

21 SETTEMBRE

Serata “Cinema e Videoclip”

ROBERT WATTS – presenta Paolo Giordano

FABIO ROVAZZI – presenta Paolo Giordano

ALFA – presenta Fabrizio Basso

FEDERICO ROSSI – presenta Fabrizio Basso

SETHU – presenta Simone Zani