Il Sindaco Sanna contro il Piano di dimensionamento scolastico

“Oristano non è disposta a subire tagli al suo sistema scolastico”.

Lo ha ribadito questa mattina il Sindaco Massimiliano Sanna durante la riunione del tavolo provinciale, convocato dall’Amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, per discutere del Piano di dimensionamento scolastico.

“Dalla bozza delle linee guida presentate dalla Regione che per la provincia di Oristano prevede la soppressione di tre istituti, questa mattina è scaturita una discussione da cui sembra emergere la possibilità della soppressione di due dei quattro istituti comprensivi della città – osserva il Sindaco -.

È un’ipotesi che respingiamo con forza. Quattro istituti comprensivi sono il minimo indispensabile per una città come Oristano che oltre alla sua popolazione residente si apre quotidianamente all’intera provincia. L’istruzione, come la sanità, sono pilastri del nostro sistema sociale che vanno sostenuti e non sottoposti a continui tagli”.

“Ci si dimentica il ruolo di capoluogo della città che ogni giorno attira lavoratori e studenti da tutta la provincia a cui offre servizi, accoglienza e occasioni di crescita – rimarca il Sindaco Sanna -.

Bisogna superare l’arida logica dei numeri, che mal si concilia con la presenza delle istituzioni e il valore della cultura e della pubblica istruzione quali elementi fondamentali per la crescita civile, per soffermarsi a valutare le caratteristiche sociali del territorio, le potenzialità, i bisogni e i servizi di una città che finora ha già rinunciato a diversi presidi pubblici fondamentali”.

“Ci auguriamo che le prime indicazioni del Piano, da cui potrebbe derivare il dimezzamento della nostra offerta scolastica, siano smentite – conclude il Sindaco Sanna -.

In caso contrario siamo pronti a difendere con forza e in ogni sede i diritti della comunità oristanese”.

