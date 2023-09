Il Simposio di Vasiliki Kouzina

“La Libertà: Alle Radici di Vasiliki Kouzina – Tradire per Rimanere Liberamente Fedeli”: il primo appuntamento di una serie di incontri dove filosofia e cucina ellenica si incontrano in un menu curato da Gikas Xenakis

​​Milano, mercoledì 20 settembre – Vasiliki Kouzina è lieta di presentare il primo appuntamento del ciclo di serate-simposio che incarnano l’essenza stessa del ristorante, unendo la riflessione filosofica all’arte culinaria. La serata inaugurale, intitolata “La Libertà: Alla Radice di Vasiliki Kouzina – Tradire per Rimanere Fedeli alla Libertà”, offre un’occasione straordinaria per immergersi nel cuore dell’universo ellenico.

L’appuntamento è fissato per martedì 26 settembre quando, nel ristorante di via Clusone 6, Vasiliki Pierrakea, guiderà gli ospiti in un viaggio culinario e filosofico insieme. Un’opportunità per esplorare il profondo legame tra filosofia e cucina greca, condividendo riflessioni e scoprendo il concetto di “libertà” in tutti i suoi aspetti.

Il commento di Vasiliki Pierrakea

“Ho sempre immaginato la tavola come un grande simposio, ovvero un momento in cui godere della ricchezza della cucina ellenica e dove allo stesso tempo confrontarsi su temi e riflessioni che animano il vissuto di ognuno di noi” commenta Vasiliki Pierrakea che aggiunge:

“ La serata dedicata al tema della libertà vuole essere la prima di una serie di appuntamenti volti ad arricchire la mente e deliziare il palato di chi ne prenderà parte. A Kuturu!”

Accanto a Vasiliki l’ospite d’eccezione sarà lo chef consulente dal 2018 Gikas Xenakis – premiato come Migliore Chef Greco dalla guida Gault&Millau nel 2020 – che stupirà i commensali con un menù creato ad hoc, per celebrare non solo i sapori autentici della Grecia, ma anche la libertà e l’innovazione in cucina.

Il menù

Il menù, che rinnova la splendida e proficua sinergia che anima Vasiliki Kouzina, si compone di cinque portare tra cui “Tartare di manzo cavolo arrostito, funghi porcini, riso croccante alla fricassea” seguito da “Cavolfiore grigliato al carbone, salsa di nocciole, pere e tartufo”.

Come secondo una proposta di pesce: “Merluzzo ,brodo di cipolle, prugne e bergamotto” affiancata da una di carne: “Guancia di maiale, fagioli giganti, salsa di sedano rapa aromatizzata con rosmarino” per concludere con il dessert “Crema di formaggio anthotyro, fichi, pane, uva, aceto balsamico”.

Il tutto è preceduto da una sfiziosa proposta di mouche bouche tra cui “Sarda marinata, pane croccante di carrube, taramas, barbabietole” e “Brodo di gallina, fegatini, finocchietto sotto aceto” e accompagnato da un pairing di vini rigorosamente greci, selezionati dalla padrona di casa, Vasiliki Pierrakea.

Menù Euro 60,00 a persona – vino escluso

Possibilità di wine pairing o di bottiglia alla carta.