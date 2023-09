Il Rifugio Cuori Liberi rischia l’uccisione di tutti gli animali

A causa di un’ordinanza di abbattimento dell’asl, il Rifugio Cuori Liberi è ad alto rischio. L’appello al Questore di Pavia: non entrate nel rifugio!

Il Rifugio Cuori Liberi rischia l’uccisione di tutti gli animali per un’ordinanza di abbattimento dell’Asl. Nel rifugio purtroppo sono morti alcuni animali per psa. Alla sofferenza per queste perdite rischia di aggiungersi ulteriore sofferenza e dolore con l’uccisione violenta di tutti gli animali. Gli animali del Rifugio Cuori Liberi, come tutti gli animali dei santuari, sono animali da compagnia. Sono infatti animali accuditi e amati che non verranno mai macellati nè entreranno mai in un allevamento intensivo.

La volontà di ucciderli nasce dal bisogno di tutelare proprio le gabbie degli allevamenti intensivi e i mattatoi.

I volontari del rifugio, distrutti e provati dalla tragedia, hanno lanciato un appello per un presidio in difesa degli animali. Gli operatori dell’Asl potrebbero arrivare da un momento all’altro per entrare nel rifugio con la forza, scortati dalle forze dell’ordine.

L’associazione Meta Parma lancia un appello accorato direttamente al questore e alle forze dell’ordine di Pavia. Chiede di non entrare nel Rifugio Cuori Liberi a far uccidere gli animali da compagnia.

Il testo dell’appello