Il patriota risorgimentale Gaspare Finali e la Sardegna nel libro dell’Issasco

Il patriota risorgimentale Gaspare Finali e la Sardegna nell’ultimo libro dell’Issasco. Venerdì 22 ottobre prima presentazione al centro servizi culturali di Macomer, con il patrocinio del comune. Ne parleranno gli studiosi Gabriele e Giuseppina Sanna

Venerdì 22 alle 18,30, al Centro servizi culturali in via Gramsci a Macomer, con il patrocinio del Comune, sarà presentato per la prima volta Dall’esilio in Sardegna alle istituzioni del Regno. Materiali per una biografia di Gaspare Finali, ultimo volume della collana scientifica dell’Issasco “Sardegna Contemporanea”.

L’opera curata da Walter Falgio e Daniele Sanna, con la prefazione di Luciano Marrocu e pubblicata dalla casa editrice FrancoAngeli, esplora l’esperienza del cesenate Gaspare Finali esule-lavoratore in Sardegna tra il 1856 e il 1858 e propone profili di lettura e di analisi del suo straordinario percorso biografico.

L’incarico in qualità di capo contabile della Società Industriale Agricola a Macomer rappresentò un’occasione di crescita culturale e umana tutt’altro che irrilevante. Siamo alla vigilia dell’unità d’Italia e Finali, giovane patriota risorgimentale, dopo la parentesi sarda contribuirà al processo di edificazione istituzionale del nuovo Stato. Dapprima nei governi provvisori e alla Camera, poi al ministero dell’Interno e alle Finanze. Un cammino importante che lo condurrà ai vertici delle magistrature contabili e del Senato del Regno.

Il patriota

L’uomo politico romagnolo non è stato “soltanto” ministro, sindaco, giurista, parlamentare e presidente della Corte dei conti, ma ha trovato anche il tempo di coltivare la vocazione per la storia e per la letteratura. Il racconto di una vita di passione e di impegno è quindi confluito nelle sue Memorie dalle quali è tratta la suggestiva testimonianza del periodo trascorso in Sardegna riportata nell’appendice del volume.

Dopo i saluti del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, interverranno lo storico Nicola Gabriele e la studiosa di processi migratori, Giuseppina Sanna. Seguirà il dibattito alla presenza dei curatori e degli autori. Modera Roberto Putzulu del Csc.

Oltre ai contributi di Falgio e Sanna il libro ospita saggi di Giuseppe Zichi, Ivan Costanza, Vanni Piras, Cinzia Padovano e Ines Briganti.

Un lavoro realizzato con il contributo finanziario della Regione Autonoma della Sardegna e con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena.

Il libro è dedicato allo storico Simone Sechi.

