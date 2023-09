I giganti di monte prima a Bergamo

La promozione dei beni archeologici del Sinis continua anche in questa stagione sportiva, continua anche in Serie A. La campagna di comunicazione vede impegnati insieme il Cagliari Calcio e la Fondazione Mont’e Prama, una partnership che si rinnova con ulteriori e ambiziosi obiettivi per la nuova stagione. La prima tappa legata al ritorno del Cagliari nella massima serie del calcio italiano è Bergamo, con l’evento che si è tenuto oggi, domenica 24 Settembre, a Palazzo Comunale, all’interno della Sala Galmozzi.

Il “Grande progetto Mont’e Prama” combina due eccellenze della Sardegna per una rinnovata promozione delle preziose risorse dell’Isola in Italia e all’estero. La Fondazione Mont’e Prama, partner istituzionale del Club rossoblù, il cui logo è presente sulle divise della Prima Squadra durante le uscite ufficiali oltre che nelle attività di promozione organizzate sul territorio con lo sguardo rivolto anche ai giovani attraverso il programma Academy, accompagna i rossoblù in trasferta, con ulteriore sviluppo della partnership nelle città di Bergamo (Palazzo Comunale), Firenze (Galleria degli Uffizi), Torino (Museo Egizio), Udine (Fondazione Aquileia), Milano (Triennale), arricchendo ulteriormente un viaggio fatto di identità, storia, cultura e forte passione per tutto ciò che dà valore alla Sardegna.