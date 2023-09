I Giganti di Cabras e le rovine di Tharros: aperte le prenotazioni per la gita sociale della FAP Acli



Sono aperte le prenotazioni per la gita ai Giganti di Cabras dedicata ad anziani e pensionati . Per info sul programma è possibile contattare la FAP al 3280981980.

Un’immersione nella storia nuragica e romana dell’area occidentale della Sardegna. Sono aperte le prenotazioni per la gita a Cabras e Tharros organizzata per il 16 settembre dalla FAP – Federazione anziani e pensionati delle Acli Provinciali di Cagliari. L’attività si inserisce nell’azione sociale dell’associazione, volta a promuovere e incoraggiare esperienze aggregative in grado di contribuire al mantenimento di una vita attiva per gli anziani. Il programma prevede la partenza in bus da Cagliari alle ore 8, arrivo a Cabras alle 10 e l’ingresso al museo archeologico. Alle ore 11 ci sarà la visita guidata alle rovine romane della città di Tharros, a seguire il pranzo alla cooperativa Pescatori “is Pontis”.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il 3280981980 (Francesco Pisano).

