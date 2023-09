I carabinieri di Bonorva trovano medicinali importati illegalmente

Cercando delle armi, durante un controllo i carabinieri di Bonorva riscontrano più di 100 medicinali ad uso veterinario illegalmente importati.

Il 24 agosto 2023, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bonorva, coadiuvati da personale dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna di Abbasanta e della locale stazione, nel corso di un controllo in area rurale hanno perquisito un’azienda agricola. La stessa era di proprietà di S.S., 60enne di Mores e gestita da R.A., 35enne di nazionalità rumena. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 109 flaconi di vari medicinali ad uso veterinario di provenienza estera. Tali medicinali sono stati illecitamente importati, senza autorizzazioni ministeriali. Il loro valore nel mercato italiano sarebbe infatti pari a circa 10.000 euro. Sul posto è intervenuto il personale del servizio veterinario Asl Sassari che ha accertato gravi irregolarità di natura amministrativa a carico del proprietario del fondo. Ha inoltre proceduto, in relazione al rinvenimento dei suddetti farmaci, al blocco della movimentazione del bestiame al fine di accertare l’eventuale presenza di sostanze nocive e/o illegali somministrate.

Il cittadino rumeno è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sassari. Sono in corso ulteriori accertamenti su provenienza ed eventuale utilizzo dei farmaci.

