Giuseppina di Bartolo haute couture, dalla Calabria a Venezia con Il salotto delle celebrità, Forza , determinazione , stile ed eleganza, Giuseppina Di Bartolo si è imposta e fatta notare sul red carpet di Venezia80 tra le star del fortunato format Il salotto delle celebrità

Giuseppina , raccontami di te , di cosa di occupi e da dove nasce la tua passione…

“Io sono la titolare della firma Giuseppina Di Bartolo haute couture. Sono una ragazza di paese che sogna, ho un curriculum importante tra moda, cinema, arte e musica. Ho fatto molte esperienze dopo la laurea in fashion design e confezionista sartoriale. Creo a mano tutto ciò che firmo: dal disegno alla realizzazione. Sono una giovane fashion designer italiana pluripremiata. Il mondo dello spettacolo è la mia passione e nasce esattamente con me. Mia madre era incinta di me e io mi muovevo solo quando lei suonava il pianoforte; a 6 anni già cantavo sui palchi e disegnavo abiti con tanto di scelta di tessuto. La mia bisnonna cuciva per la Principessa di Roccella (Casata dei Ruffo) nel 1900 e oggi il suo talento e il suo sogno hanno trovato terreno fertile in me”.

Qual è il segreto del successo e di un’attività che funziona secondo te?

“Il segreto del mio successo è un mix di talento, sogno, studio, perseveranza e piedi per terra! Sto lavorando ad un progetto con La miliardaria Sofia Giaele De Donà, vip nell’ultima edizione del GF. Sono la stilista del suo brand per il momento e contiamo di calcare con la nostra Luxury collection le passerelle più importanti, come quella della Fashion Week di Milano”.

Hai qualche sogno nel cassetto da realizzare?

“Sogni nel cassetto ne ho tanti e ogni volta che ne realizzo uno punto sempre al successivo; forse il più grande é quello di vestire una star agli Oscar o magari una cantante di fama internazionale ai Grammy. Il mio motto è ‘Perché classe e bellezza si possono anche indossare'”.

Che tipo di emozione si prova nello stare a Venezia, al Festival del Cinema?

“Essere a Venezia, ospite della mostra del cinema di Venezia, è un’emozione unica che rimarrà indelebile nella mia mente e nel mio cuore. Per sempre grata”.