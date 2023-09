Giornate Europee del Patrimonio e Giornate Nazionali dei Castelli 2023

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio organizzate dal Consiglio d’Europa, d’intesa con il MIC (Ministero della Cultura) che si svolgono il 23 e 24 settembre riparte anche il ricco calendario delle Giornate Nazionali dei Castelli. La sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS promuove una giornata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio fortificato isolano e in particolare al Castello di Medusa a Samugheo (OR) e al suo territorio.

Nelle giornate del 23 settembre e del 24 settembre si svolgerà anche in Sardegna il secondo appuntamento della XXIV edizione delle GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI, organizzate dall’Istituto Italiano Castelli onlus e che si terranno in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sul tema “Patrimonio InVita”.

advertisement

Dopo le scorse edizioni svolte presso il Castello di San Michele a Cagliari, il Castello di Sanluri, il Castello Aymerich a Laconi, la Torre di Calasetta, quest’anno i fari saranno accesi sui ruderi del Castello di Medusa a Samugheo.

Nella mattinata del 23 settembre alle ore 11:00 e alle ore 12:00 sarà organizzato un archeotrekking con visite guidate tenute dagli studenti del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, appartenenti alle classi V B – Liceo Classico e V E – Liceo Classico Europeo, impegnati ormai da alcuni anni nella preparazione delle Giornate Nazionali Sarde, nell’ambito del progetto PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro, grazie alla collaborazione tra la Sezione Sardegna e il prestigioso istituto scolastico cagliaritano.

Museo Murtas

Nel pomeriggio del 24 settembre, dalle ore 16.30 alle 19:00 si terrà presso il museo MURATS, Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda, in via Bologna a Samugheo la conferenza dal titolo “Un monumento da vivere tra storia e natura: il Castello di Medusa a Samugheo e il suo territorio”. L’incontro a carattere scientifico-divulgativo coinvolgerà numerosi studiosi e tratterà i temi della storia, dell’archeologia e del restauro per la valorizzazione e la promozione del territorio di Samugheo.

Ancora presso il Museo MURATS il 23 settembre alle ore 17 si terrà la visita guidata gratuita per bambini da 0 a 12 anni, curata dal personale del museo, mentre il 24 settembre, alle ore 10 si potrà usufruire di una visita guidata in lingua sarda, intesa come interfaccia immateriale del patrimonio materiale ospitato al museo. La visita in sardo è in linea con i temi delle Giornate Europee 2023, che intendono “tracciare connessioni tra riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni del patrimonio culturale immateriale allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future”.

Nelle stesse giornate sarà possibile visitare i musei del Sistema Museale di Allai e Samugheo, il CIMA e il MURATS con biglietto unico ridotto (4 euro) e gratuitamente per bambini fino ai 12 anni.

Per altre notizie clicca qui