Giornata della Custodia del Creato nella chiesa campestre di Sant’Antiogu becciu

Anche quest’anno la parrocchia di Sanluri ed il Comitato “Amici di Sant’Antiogu becciu”, hanno proposto la celebrazione della “Giornata per la Custodia del Creato”

La parrocchia di Sanluri e il Comitato “Amici di Sant’Antiogu becciu”, in collaborazione con le Pro Loco di Sanluri e Villanovaforru e con il patrocinio del Comune di Sanluri, propongono per il secondo anno, la celebrazione della “Giornata per la Custodia del Creato” giunta alla 18^ edizione, che dal 1° settembre al 4 ottobre giorno della festa di San Francesco, patrono degli ecologisti, segna un periodo denominato “Il Tempo del Creato”

Nel corso di questo periodo, nelle diocesi italiane si svolgono numerose iniziative, composte da momenti di riflessione e preghiera, celebrazioni liturgiche, incontri ecumenici, visite a luoghi naturalistici, proiezioni, spettacoli musicali, tutte incentrate sull’ambiente e l’ecologia, con un tema che varia di anno in anno. Il titolo di questa edizione è “CHE SCORRANO LA GIUSTIZIA E LA PACE” e come sempre papa Francesco, scrive un messaggio rivolto all’Umanità, che è un “appello a stare a fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica e a porre fine a queste insensata guerra al creato”

Un messaggio universale per la “Giornata per la Custodia del Creato”

È un chiaro messaggio che Tutti sono inviati a raccogliere, indipendentemente dal credo religioso o politico, perché la Terra è la nostra casa comune, da salvaguardare e prima di tutto, da rispettare, con tutte le diversità che la abitano, umane, animali e ambientali

Nella diocesi cagliaritana, il presidio di questa iniziativa è la chiesetta campestre di Sant’Antiogu becciu, ai confini tra l’agro di Sanluri e quello di Villanovaforru, recentemente salvata dal degrado in cui era stata abbandonata, che vuole essere esempio si rinascita, rispetto e accoglienza. Il suo parco naturalistico, composto da alberi ed essenze di vario genere, si è arricchito di un piccolo vigneto e del pozzo, che assicura l’acqua e rende ancor più rigogliosa quest’oasi di pace, preghiera e contemplazione, divenuta meta di numerosi pellegrini e visitatori anche da fuori zona

Programma

– h. 9.30 Partenza in passeggiata dal convento dei frati Cappuccini di Sanluri (5 km)

– h. 11.00 Arrivo alla chiesetta e Santa Messa celebrata dal parroco di Sanluri, don Mariano

– h. 12.00 Rinfresco offerto dal Comitato “Amici di Sant’Antiogu becciu”

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato

Consigli per la passeggiata: scarpe da tennis o simili, maglietta, cappello o copri capo, eventualmente giacca antivento, zainetto nel quale riporre felpa e bottiglia d’acqua

Avvertenze: in chiesa potrebbe non esserci spazio per tutti e dunque chi rimane all’aperto durante la messa, è bene che indossi abbigliamento adatto al clima; idem per il rinfresco, che si terrà all’aperto.

