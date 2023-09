“Gioga cun nosu! Laboratori di sardo per bambine e bambini”

Spaciada sa Bregùngia, in collaborazione con Su Tzìrculu, organizza laboratori di sardo per bambine e bambini tra i 0 e 10 anni.

I laboratori, suddivisi per fasce d’età, si svolgeranno ogni martedì dalle 17:00 alle 18:00, nei locali di via Molise 58 a Cagliari.

Il multilinguismo

Gli studi scientifici dimostrano quanto sia utile essere esposti a più lingue, sin dalla più tenera età.

Perché il sardo?

Il sardo è la lingua dei sardi e della Sardegna. Trasmetterla alle bambine e bambini significa dare loro la possibilità di vivere meglio e conoscere meglio il luogo dove sono nati e dove vivranno per un periodo, più o meno lungo, della loro vita.

“Parlare la tua lingua ti permette di confrontarti meglio con gli altri e di conoscere meglio te stesso.”

Costi

Per partecipare ai laboratori è sufficiente un contributo volontario che verrà utilizzato per pagare i formatori, professionisti del settore, tra i migliori in attività. Chi non ha la possibilità può partecipare senza alcun costo.

Il resto delle spese sarà sostenuto dalle attività di autofinanziamento di Spaciada sa Bregùngia.

Spaciada sa Bregùngia e Su Tzìrculu non guadagnano nulla da questa attività.

Spaciada sa Bregùngia è una libera e informale associazione di mamme e babbi che vogliono una società sardofona. “Ci aiutiamo a vicenda, ci divertiamo e ci confrontiamo.”

