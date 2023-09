Gdf Cagliari: La Guardia Di Finanza Celebra Il Santo Patrono San Matteo

La celebrazione eucaristica è stata officiata da Mons. Sergio Siddi, Vicario Generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, accolto dal Generale di Brigata Claudio Bolognese, Comandante Regionale Sardegna, unitamente ai concelebranti cappellani militari. Hanno preso parte alla cerimonia le autorità civili e militari, tra cui rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale, della Magistratura ordinaria e contabile, della Prefettura, il Rappresentante del Governo e delle altre Forze Armate e delle Forze di Polizia.

La ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza dal 1934, per concessione di Papa Pio XI, su intercessione del Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), costituisce un momento di incontro e di ringraziamento delle “fiamme gialle”, rinnovando la richiesta a Dio affinché, come ricorda la preghiera del finanziere “forti della Tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità d’intenti, offrendo alla Patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio”.