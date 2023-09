Fred Asquer, Axel Rosas, Carlos Shardana: “Personaggi Fa-mosi Che Non Sanno Di Essere Sardi”, il nuovo divertentis-simo toy book

Fred Asquer, Axel Rosas, Carlos Shardana: “Personaggi Famosi Che Non Sanno Di Essere Sardi”, il nuovo divertentissimo toy book

Connessioni segrete tra celebrità internazionali e cultura pop locale: ecco a voi i “Personaggi Famosi Che Non Sanno Di Essere Sardi”. Ne conoscete altri?

Arriva un nuovo affascinante viaggio nella cultura pop(olare) sarda: “Personaggi Famosi Che Non Sanno Di Essere Sardi”, un toy book che getta uno sguardo inedito e giocoso sulla cultura della Sardegna, svelando legami insospettati tra celebrità di fama internazionale e la nostra regione.

Attraverso un percorso intriso di umorismo, l’autore (Costantino Marcignogno) esplora l’idea audace che alcuni personaggi famosi possano avere radici sarde, senza esserne consapevoli. Il libro rivela una serie di nomi noti, nazionali e internazionali, che assumono una nuova e sorprendente risonanza attraverso la lente della sardità. Coincidenze linguistiche e giochi di parole si intrecciano in modo accattivante, aprendo un mondo di riflessioni sulle connessioni culturali nascoste che legano popoli di tutto il globo.

“Personaggi Famosi Che Non Sanno Di Essere Sardi” non è solo una raccolta di curiosità, ma un omaggio giocoso alla diversità e alla ricchezza delle radici linguistiche e culturali della Sardegna. L’autore accompagna il lettore in un tour panoramico attraverso la nostra Isola, promettendo di stupire e intrattenere.

Il libro si presta a fungere da spunto per eventi culturali e discussioni coinvolgenti. In un’era in cui l’interconnessione tra culture è fondamentale, “Personaggi Famosi Che Non Sanno Di Essere Sardi” si pone come fonte di ispirazione per coinvolgere il pubblico in una prospettiva fresca e inusuale.

L’autore, Costantino Marcignogno, è disponibile per presentazioni, interviste e partecipazione a eventi presso biblioteche e istituzioni culturali interessate a esplorare le affascinanti connessioni tra celebrità e la cultura sarda. Per ulteriori informazioni e richieste di collaborazione, si prega di contattare:

Si prega di contattare l’autore all’e-mail nonsannodiessersardi@gmail.com

E’ possibile acquistare il libro su amazon.it, oppure contattando direttamente l’autore.

Link al libro: bit.ly/3sH1fLI