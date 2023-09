Fontana “L’estero guarda con interesse all’Italia e alla Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – “Il ministro Urso rappresenta il mio modo di pensare. Una persona seria, concreta, fattiva che ha lanciato una serie di proposte per la nostra Regione che lavoreremo per portare avanti. È chiaro che, proprio per questo, intensificheremo i rapporti perché le opportunità che si stanno presentando in questo periodo sono davvero importanti. L’estero guarda con interesse all’Italia e alla Lombardia e quindi un collegamento diretto con questo Ministero risulta fondamentale”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato a Palazzo Lombardia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. vbo/gsl

(Fonte video: Ufficio Stampa Regione Lombardia)